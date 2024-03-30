Увага на альткоїни. Які "монети" можуть суттєво зрости навесні

У 2024 році ринок криптовалют демонструє неймовірне зростання. У березні головна криптовалюта – біткоїн – подолала свій останній історичній максимум у $69 тис. і на цьому не зупинилася. Наприкінці місяця цифрове "золото" торгується вже на рівні $70 тис. за "монету". Оптимістичний настрій BTC підхватили й альткоїни. Зокрема, цифрове «срібло» - Ethereum – за рік зросло у ціні на 95% і зараз знаходиться на відмітці у $3 534. Спостерігаючи підйом на крипторинку редакція Delo.ua вирішила розпитати експертів про найперспективніші альткоїни з точки зору зростання у другому кварталі 2024 року.

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Примітка: Даний матеріал Delo.ua не можна вважати фінансовою чи інвестиційною порадою або пропозицією. Кожен криптоінвестор несе особисту відповідальність за прийняті рішення щодо вкладень у цифрові активи.

Топ-12 перспективних альткоїнів навесні-2024

На думку експертів Delo.ua, найближчі три місяці гарний потенціал для зростання курсу можуть продемонструвати такі "монети":

Ripple (XRP),

Monero (XMR),

IOTA (IOT),

Chainlink (LINK),

Livepeer (LPT),

Uniswap (UNI),

Optimism (OP),

Arbitrum (ARB),

Ethereum (ETH),

Solana (SOL),

NEAR (NEAR),

Polkadot (DOT).

Як навесні змінюються тренди на крипторинку

Другий квартал буде складнішим за перший, каже засновник компанії SpiceProp Наталія Бойко, адже на початку 2024 року на ринку цифрових активів було багато позитиву. Зокрема, в січні у США запустили спотовий Bitcoin-ETF. Тоді інвестори почали активно вкладати гроші у Bitcoin (BTC). Також було багато надій на схвалення SEC спотового Ethereum-ETF у травні.

"Далі BTC оновив історичний максимум та почав торгуватися вище $70 тис. Цей рекорд «криптокороль" встановив рекорд надто швидко, тобто, зростання відбулося на 74% за 1,5 місяця. Тепер Bitcoin перебуває в перекупленому стані. Це створює ризики глибоких відкатів», - попереджає Бойко.

Експерт каже, що криптоінвестори добре розуміють ці тренди, тому шукають безпечніші варіанти для вкладання грошей. Тому увага наразі зосереджена на алькоїнах, які поки що відстають за темпом зростання курсу.

"З одного боку, у них є запас для зростання. А з іншого, якщо ринок коригуватиметься у другому кварталі, вони впадуть менше за інші «монети", - вважає Наталія Бойко.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин також зазначає, що наразі ринок криптовалют дещо перегрітий. Саме тому альткоїни будуть знаходиться у фарватері загальних тенденцій.

"Між тим, в середньостроковому горизонті поки все виглядає позитивно, а поточна корекція інтерпретується як короткострокова на фоні фіксації прибутку", - говорить експерт.

Тому Шевчишин радить розглядати для інвестицій криптовалюти високої капіталізації, бо вони менше за інші підтверджені ризику цінових маніпуляцій.

"А ось невеликі або малі криптовалюти хоч й можуть показати зростання х100, але при невеликому об’ємі ризикують дуже швидко впасти в ціні, якщо розпочинається розпродаж", - каже експерт.

В той же час фінансовий радник Михайло Пацан зазначає, що криптоінвесторам варто звернути увагу на основні тренд на крипторинку-2024:

Масштабування блокчейну Ethereum ( L2 ) завдяки ролапам.

) завдяки ролапам. RWA - real world assets токенізація.

- real world assets токенізація. Децентралізований штучний інтелект .

"Ці тренди можуть бути цікаві в рамках криптоінвестицій", - вважає Пацан.

Тож давайте розберемо, чому експерти визначили ті чи інші альткоїни перспективними для зростання у ціні найближчим часом.

Ripple може зростати після вирішення проблем у США

Цей токен має великі перспективи для зростання, впевнена Бойко. За даними Coinmarketcap, накрикінці березня XRP займав 6 місце у топі криптовалют за капіталізацією. За рік "монета" зросла на 42% та торгується на рівні $0,64.

"Найближчим часом може дійти до фіналу судові розбірки між Комісією з цінних паперів та бірж США (SEC) та Ripple щодо порушення проєктом розділу 5 Закону про цінні папери. Йдеться про продаж незареєстрованих цінних паперів інституційним інвесторам. В цьому випадку Ripple загрожує штраф. За деякими джерелами, мова йде про $2 млрд.", - говорить Наталія Бойко.

Якщо команда Ripple заплатить штраф, це зніме адміністративний тиск та має допомогти XRP надолужити курсове відставання: "Орієнтиром може бути діапазон $1-1,20 - це зростання на 80%", - говорить Бойко.

Ripple має перспективи для зростання. Джерело: depositphotos.

Monero - потенціал зростання попри анонімність

Потенціал зростання Monero визначити набагато складніше, каже Бойко. Справа в тому, що XRM як анонімний альтноїн потрапив під американський прес-деанонімізації криптовалют.

"Команда проекту відмовилася розкривати інформацію про своїх користувачів. «Монету" вже делістінгували з Binance. Але курс XMR показав високу стійкість. Це свідчить, що користувачі високо оцінили принциповість Monero», - зазначає експерт.

Наразі токен займає 52 місце в топі криптовалют по капіталізації. За рік валюта зросла на 15% та зараз коштує $138.

"Криптовалюта Monero може стати по-справжньому важливим каналом анонімних транзакцій. В умовах наростаючої геополітичної конфронтації це потужний козир. Потенціал зростання 50-60% до $205-220", - впевнена Наталія Бойко.

IOTA - перспективи завдяки інтернету речей

Токен може зростати, тому що цей проєкт має унікальні особливості: "Це головний криптоінструмент у розвитку інтернету речей, який підтримує інтерес до «монети", - зазначає Бойко.

Наприкінці березня IOT займав 94 місце в рейтингу криптовалют за розміром капіталізації. За рік токен виріс на 70% та зараз його можна купити чи продати за $0,36.

"Цільовий орієнтир зростання залишається на рівні $0,5, це 50-60% вгору", - прогнозує Наталія Бойко.

Chainlink - цікава пропозиція для cмарт-контрактів

Проєкт Chainlink Михайло Пацан вважає перспективним тому, що він надає "оракули" для блокчейнів, тобто пропонує інформацію із реального світу для смарт-контрактів.

"Попит створює тренд на токенізацію реальних активів - нерухомість, інтелектуальні права та інші активи". Михайло Пацан фінансовий радник

Варто додати, що "монету" цінують й на ринку криптоактивів. Наразі токен займає 14 місце в рейтингу криптовалют за об’ємом капіталізації. За рік “монета” зросла на 175% і досягла відмітки у $20.

Livepeer - перспективи зростання через трансляцію відеоконтенту

Проєкт Livepeer теж може бути цікавий криптоінвесторам, називається LPT. "Цей токен протоколу, який забезпечує децентралізоване зберігання і трансляцію відеоконтенту, тож він має непоганий попит", - звертає увагу Пацан.

Цей токен займає 136 місце за рівнем капіталізації. За останній рік "монета" піднялась на 196% і її курс складає $20,5.

Uniswap - потенціал через можливості трейдингу

Михайло Пацан вважає, що криптоінвестори мають придивитися до токену децентралізованого обмінника UNI.

"Цей проєкт забезпечує можливість керування цінністю протоколу децентралізованого трейдингу, тому “монета" має перспективи для зростання курсу”, - каже експерт.

Зараз криптовалюта займає 20 місце за об’ємом капіталізації. Криптовалюта зросла на 120% за рік. Зараз вона коливається на рівні $12,6.

До речі, експерти рекомендували звернути увагу на цей токен ще у січні. Чому? Прочитайте у нашому зимовому огляді "Обираємо альткоїни. В які криптовалюти варто інвестувати гроші найближчим часом".

Цифрове "срібло" завжди в тренді

Аналітик Андрій Шевчишин рекомендує не забувати про Ethereum. Ця "монета" також може показати зростання курсу.

"Etherium привабливий на фоні очікувань запуску Etherium-ETF, рішення по яким хоча ще не прийняте, але з високою ймовірністю буде в майбутньому", - говорить експерт.

Нагадаємо, Ethereum займає друге місце по капіталізації. За рік "монета" зросла на 101% і зараз знаходиться на відмітці у $3 585.

Solana може зростати в ціні й далі

Андрій Шевчишин вважає, що курс токену ще може зростати у 2 кварталі-2024. Так, Solana займає 5 місце по капіталізації. За рік криптовалюта зросла на 800% та зараз знаходиться на рівні $185.

"Solana демонструє дуже високі результати в операціях та швидкості, що активно підвищує інтерес інвесторів та покупців до криптовалюти. Цей проєкт має гарні перспективи, завдяки створеній технології. Справа в тому, що мережу використовують для створення децентралізованих додатків і смарт-контрактів. Тож Solana не варто сприймати тільки як спекулятивний інструмент, це якісна “монета". Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

Solana за рік зросла на 800%. Джерело: depositphotos

Polkadot - підросте на власних "фішках"

На думку Шевчишина, токен Polkadot має привабливу ціну та перспективи для зростання курсу. "Монета" займає 13 місце в топі криптовалют за об’ємом капіталізації. За останній рік криптовалюта зросла на 58%. Зараз курс “монети” складає $9,5.

"Проєкт має цікаві характеристики: він встановив новий рекорд по швидкості формування “незамінних" токенів (NFT) - щохвилинна генерація досягла 4930 NFT”, - пояснює експерт.

Чому варто звернути увагу на Optimism, Arbitrum та NEAR

Експерт Михайло Пацан вважає, що у другому кварталі-2024 має сенс придивитися до таких проєктів, як Optimism, Arbitrum, NEAR, оскільки це токени цікавих інфраструктурних блокчейнів. Давайте розбиратися, як змінюється курс чих "монет":

Optimism . Криптовалюта займає 35 місце в рейтингу проєктів з найбільшою капіталізацією. За останній рік "монети" піднялась на 72% до $3,9.

. Криптовалюта займає 35 місце в рейтингу проєктів з найбільшою капіталізацією. За останній рік "монети" піднялась на 72% до $3,9. Arbitrum . Цей проєкт знаходиться на 29 місці серед топових криптовалют. За рік токен виріс на 34%, тож його курс коливається на відмітці $1,7.

. Цей проєкт знаходиться на 29 місці серед топових криптовалют. За рік токен виріс на 34%, тож його курс коливається на відмітці $1,7. NEAR . Криптовалюта займає 19 місце. За останній рік курс токену виріс на 294% до $7,7.

На які ризики варто звернути увагу криптоінвесторам

Експерти вважають, що у другому кварталі-2024 можуть виникнути такі виклики на ринку віртуальних активів:

1. Невизначеність із регуляцією криптоактивів.

"В Україні до сих пір цей ринок не легалізований не дивлячись на те, що країна займає провідне місце в світі по використанню крипти", - говорить Шевчишин.

2. Ринок криптовалют до сих пір не отримав масового визнання. Ця ситуація ускладнює використання даного інструменту пересічним користувачем. Як результат, спостерігається зменшення попиту на криптоактиви.

3. Загальні тенденції на фінансових ринках та доступність капіталу для криптооперацій можуть змінюватися.