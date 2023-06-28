Інвесторам варто торгувати анонімними криптовалютами всередині дня - поради експертів

Експерти пропонують розглядати анонімні "монети" як одну із гілок інвестування. Але при цьому не варто вкладати останні гроші або значні суми, щоб їх не втратити. Про тренди інвестування в приватні токени Delo.ua розповідає у статті "Тест на анонімність. Чому Binance відмовляється від торгів конфіденційними валютами у Євросоюзі".

Так, аналітик ЦБТ Максим Орищак каже, що для всіх криптовалют існує два основні підходи з метою інвестування.

Перше. Активна трейдингова участь, де можна заробляти на щоденних та щотижневих коливаннях цін.

Друге. Довгострокове утримання інвестицій. Цей метод не означає, що треба виводити гроші лише через два роки, але важливо бути готовим до такого сценарію.

Водночас з цим, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин застерігає: приватні монети підходять тільки для короткострокових інвестицій та торгівлі.

"Аноніми" хороші для щоденних спекуляцій. Але для інвестицій досить небезпечні. Чому? Тому що висока волатильність та анонімність дає можливість більш активної маніпуляції ціною", - пояснює Шевчишин.

Тому експерт склав топ-3 рекомендації, що допоможуть криптоінвесторам грамотно купувати та продавати приватні "монети".

• При інвестуванні звертайте увагу в першу чергу на капіталізовані криптовалюти. Маніпуляції з ними складно провести, тому вони надійніші.

• Стежте за ринком та новинами, зміною законодавства. Без цих знань, спекулювати можна лише всередині дня.

• Вибирайте лише надійних постачальників послуг та біржі, які зарекомендували себе на ринку та мають довгу позитивну історію. Бажано обирайте публічні компанії з відкритими документами.

Загалом, інвестування в криптовалюти потребує усвідомлення ризиків та грамотного підходу до купівлі крипто активів, звертає увагу Максим Орищак. Тому слід ретельно вивчати кожну монету, її технологію, команду розробників, ринкову динаміку та фундаментальні фактори, що можуть вплинути на її ціну.

"Тільки власне дослідження, поінформованість та розумні інвестиційні стратегії можуть допомогти вам прийняти обґрунтовані рішення у цьому секторі. Диверсифікація портфеля також є важливим аспектом, щоб знизити ризики та розподілити вкладення між різними активами", - говорить Максим Орищак.

Раніше повідомлялося, що на українському ринку криптоактивів норми MiCa можуть запрацювати паралельно із графіком ЄС.

Більше про те, чому криптобіржа Binance вирішила виключити з лістингу 12 конфіденційних токенів в чотирьох країнах Європі та як це відобразиться на криптопортфелях українців, читайте у статті Delo.ua "Тест на анонімність. Чому Binance відмовляється від торгів конфіденційними валютами у Євросоюзі".