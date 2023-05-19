На українському ринку криптоактивів норми MiCa можуть запрацювати паралельно із графіком ЄС

Зараз в Україні йде обговорення оновленого законопроєкту "Про віртуальні активи". Попередньо очікується, що документ з’явиться в парламенті у червні 2023 року. Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів Юрій Бойко, член НКЦПФР.



За словами Юрія Бойко, в грудні 2022 року на базі НКЦПФР була створена Консультаційна рада з питань регулювання віртуальних активів в Україні. Туди запросили представників НБУ, Держфінмоніторингу, силових органів та представників ринку.

"Зараз проєкт закону "Про віртуальні активи" знаходиться на фінальній стадії погоджень, зокрема, із представниками комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Тож нам потрібно буде обговорити документ в колі фахівців перед його публікацією. Після того, як текст документу буде узгоджено, ми передамо проєкт народним обранцям", - говорить Бойко.

Щоб продовжити законотворчий процес, депутати мають проголосувати за законопроєкт під час засідання комітету, потім його зареєструють. Вже тоді документ з’явиться на сайті Верховної Ради. А далі буде йти робота в сесійній залі: перше читання, зміни, друге читання.

При цьому Юрій Бойко сподівається, що в червні документ з'явиться у ВР.

"В цілому, я дуже хочу, щоб з 1-го січня 2024 року закон набув чинності", - говорить член НКЦПФР.

Варто зазначити, що щоб закон запрацював повноцінно, комісія та Нацбанк мають розробити якісну підзаконну нормативну базу, що НКЦПФР та НБУ і збираються зробити.

"В нас є час, щоб українське та європейське законодавство запрацювало на старті паралельно. Справа в тому, що регламент MiCa частково вступає в силу з липня 2024 року, а частково – з січня 2025 року. Тож Україна точно буде першою державою, яка імплементує норми MiCa", - говорить Бойко.

Більше про те, як саме буде регулюватися ринок криптоактивів в Україні, читайте в інтерв’ю "Коли в Україні запрацює законодавство для ринку криптоактивів. Розповідає Юрій Бойко, член НКЦПФР".