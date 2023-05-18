Україна імплементує регламент MiCa у законодавство в рамках євроінтеграції

Зараз в Україні йде оновлення закону "Про віртуальні активи", що був прийнятий декілька років тому. Зокрема, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) адаптує норми документу під європейський регламент MiCa. Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів Юрій Бойко, член НКЦПФР.



"Поки в Україні йшла дискусія, як краще врегулювати крипторинок, у Євросоюзі почали готувати регламент MiCa. Крім того, Україна стала асоціаційним членом ЄС. Тобто, наша країна ще раз підтвердила євроінтеграційний шлях розвитку. Тож навесні 2022 року ми вирішили, що Закон "Про віртуальні активи" потрібно допрацювати та імплементувати в цей документ норми MiCa", - розповідає Юрій Бойко.

За словами Бойко, це був правильний крок, оскільки регламент MiCa буде діяти на території всього ЄС. Європейські експерти працювали над документом біля 4-х років. Законопроєкт включає в себе найсучасніший світовий досвід та найкращі практики з регулювання ринку криптовалют. Тож українцям не потрібно створювати власний велосипед, оскільки вже розроблено якісний транспортний засіб європейського виробництва.

Тож у другій половині 2022 року НКЦПФР почала паралельно працювати над двома напрямками:

доопрацювання закону "Про віртуальні активи". Тобто, мова йде про імплементацію MiCa в основний закон.

розробка змін до Податкового кодексу.

"Це дало структуроване розуміння, як вибудовувати регулювання крипторинку в Україні. Першочергово наша команда почала адаптовувати регламент MiCa до закону "Про віртуальні активи". Над цією задачею нам допомагали працювати консультанти із аудиторсько-консалтингової компанії Ernst & Young. Цих фахівців найняли в рамках проєкту USAID", - пояснює Бойко.

Команда читала регламент MiCa, адаптувала його текст до вимог вітчизняної правової бази, проводила консультації із фаховими європейськими експертами. За півроку з’явилась концепція оновленого законопроєкту "Про віртуальні активи". Зараз є порівняльна таблиця з англійським текстом та українським еквівалентом, яка займає більше 500 сторінок. Остаточний проєкт буде вдвічі менший. Таким чином, закон "Про віртуальні активи" буде оновлено та викладено у новій редакції.

Треба зазначити, що в оновлений документ увійдуть все норми регламенту MiCa, оскільки Україна обрала євроінтеграційний шлях.

"Ми маємо адаптувати все вітчизняне законодавство до європейських стандартів. Те саме стосується й закону "Про віртуальні активи". Це важливо, оскільки європейські колеги будуть перевіряти, чи відповідає українське законодавство їх регламентам. Якщо якісь норми будуть, наприклад, відсутні або по-іншому прописані, ЄС зобов'яже Україну виправити всі помилки", - пояснює Бойко.

Більше про те, як саме буде регулюватися ринок криптоактивів в Україні, читайте в інтерв’ю "Коли в Україні запрацює законодавство для ринку криптоактивів. Розповідає Юрій Бойко, член НКЦПФР".