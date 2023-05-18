Украина имплементирует регламент MiCa в законодательство в рамках евроинтеграции

Сейчас в Украине идет обновление закона "О виртуальных активах", принятого несколько лет назад. В частности, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) адаптирует нормы документа под европейский регламент MiCa. Об этом в интервью Delo.ua рассказал Юрий Бойко, член НКЦБФР.

"Пока в Украине шла дискуссия, как лучше урегулировать крипторынок, в Евросоюзе начали готовить регламент MiCa. Кроме того, Украина стала ассоциационным членом ЕС. То есть наша страна еще раз подтвердила евроинтеграционный путь развития. Поэтому весной 2022 года мы решили, что Закон "О "виртуальных активах" нужно доработать и имплементировать в этот документ нормы MiCa", - рассказывает Юрий Бойко.

По словам Бойко, это был верный шаг, поскольку регламент MiCa будет действовать на территории всего ЕС. Европейские эксперты работали над документом около 4 лет. Законопроект включает в себя современный мировой опыт и лучшие практики по регулированию рынка криптовалют. Поэтому украинцам не нужно создавать свой велосипед, поскольку уже разработано качественное транспортное средство европейского производства.

Во второй половине 2022 года НКЦБФР начала параллельно работать над двумя направлениями:

доработка закона "О виртуальных активах". То есть речь идет об имплементации MiCa в основной закон.

разработка изменений в Налоговый кодекс.

"Это дало структурированное понимание, как выстраивать регулирование крипторынок в Украине. Первоначально наша команда начала адаптировать регламент MiCa к закону "О виртуальных активах". Над этой задачей нам помогали работать консультанты по аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young. Этих специалистов наняли в рамках проекта USAID", – объясняет Бойко.

Команда читала регламент MiCa, адаптировала его текст к требованиям отечественной правовой базы, проводила консультации с европейскими экспертами. Через полгода появилась концепция обновленного законопроекта "О виртуальных активах". Сейчас сравнительная таблица с английским текстом и украинским эквивалентом занимает более 500 страниц. Окончательный проект будет вдвое меньше. Таким образом, закон "О виртуальных активах" будет обновлен и изложен в новой редакции.

Следует отметить, что в обновленный документ войдут все нормы регламента MiCa , поскольку Украина избрала евроинтеграционный путь.

"Мы должны адаптировать все отечественное законодательство к европейским стандартам. То же касается и закона "О виртуальных активах". Это важно, поскольку европейские коллеги будут проверять, соответствует ли украинское законодательство их регламентам. Если какие-то нормы будут, например, отсутствуют или по-другому прописаны, ЕС обяжет Украину исправить все ошибки", – объясняет Бойко.

Больше о том, как именно будет регулироваться рынок криптоактивов в Украине , читайте в интервью "Когда в Украине заработает законодательство для рынка криптоактивов. Рассказывает Юрий Бойко, член НКЦБФР".