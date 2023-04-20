ЕС утвердил регулирование криптовалют – как это повлияет на Украину

Европарламент принял закон о легализации и регулировании криптоактивов - MiCA (The Markets in Crypto-Assets). Об этом сообщил заместитель председателя налогового комитета Украины Ярослав Железняк в Telegram.

Народный депутат Ярослав Железняк объяснил, что в Европейском Союзе над разработкой и изменениями в документ MiCA работать три года, но коллапсы на глобальном рынке криптоактивов немного ускорили процесс.

Законодательные нормы полноценно заработают в 2024 году.

Таким образом, Евросоюз станет первой большой юрисдикцией в мире с системной законодательной базой для сферы криптоактивов.

Также Европейский парламент проголосовал за отдельный закон о положении о переводе средств, требующий от криптооператоров идентифицировать своих клиентов с целью предотвращения отмывания денег.

MiCA – это документ, предусматривающий регулирование виртуальных активов в ЕС, защищая пользователей и инвесторов в этой области.

Ранее в Европарламенте говорили, что документ должен установить согласованные правила для криптоактивов на уровне ЕС, улучшить защиту потребителей и инвесторов, а также обеспечить финансовую стабильность. Законодательство будет регулировать выпуск и торговлю криптоактивами.

Ярослав Железняк заявил, что для легализации украинского рынка криптовалюты планируют использовать концепцию МиСА.

"Мы с коллегами из НКЦБФР и других регуляторов уже работаем над имплементацией части положений МиСА, чтобы криптоактивы были легальными и в Украине", - добавил Ярослав Железняк.

В апреле в НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) заявили, что работают над законом о виртуальных активах, который имплементирует в себя Европейский регламент MiCA. Поэтому скоро обнародуют текст для публичного обсуждения с рыночным сообществом и представителями профильных государственных органов.

"Уже сейчас наша страна может стать первым государством в Европе, которое введет в правовое поле MiCA, потому что этого не сделала ни одна юрисдикция", - заявили в Комиссии.

Ранее в министерстве цифровой трансформации Украины объяснили, что стране необходима срочная легализация виртуальных активов, что даст толчок для создания нового сектора экономики и будет способствовать дополнительным налоговым поступлениям в бюджет.

Как пояснил профильный министр Михаил Федоров, уже принят закон "О виртуальных активах", который являлся драйвером законодательного процесса".

Согласно документу, владельцы криптовалют в Украине смогут легально обменивать, например, биткоины, вносить их в налоговые декларации, а также запускать блокчейн-бизнес. Иностранные криптовалютные биржи в свою очередь в первый раз сумеют работать в нашей стране полностью официально.

По словам министра, сейчас нужно принять налоговый законопроект, чтобы легализовать это направление, потому что Украина может получить новый сектор экономики и дополнительные налоговые поступления в бюджет.

Для Украины вопрос легализации криптовалюты актуален. Ведь в прошлом году Украина вошла в топ-3 мировых лидеров по использованию крипты.