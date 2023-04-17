НБУ запросил техпомощь МВФ по виртуальным активам и цифровым технологиям

Национальный банк Украины запросил у Международного валютного фонда отдельный блок технической помощи, связанный с виртуальными активами и цифровыми технологиями, сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Также реформируем надзор с целью усилить аналитическую составляющую и объединить экспертизу, в том числе о технологических вещах и AML (anti money loundering)", – сказал он.

Пышный отметил, что Украина активно внедряет разные инициативы в сфере цифровых технологий. В частности, запустили механизм тестирования решений, направленных на внедрение цифровых технологий, работу с виртуальными активами и инновационными финтех разработками, – регуляторную песочницу.

"Это позволит тестировать решения при ограниченном количестве пользователей, контролируя риски, отрабатывая технологические и регуляторные модели. Дорабатывать, и те из них, которые подтвердят жизнеспособность и соответствие, будут выпускаться достаточно быстро на рынок", – пояснил глава НБУ.

Регулятор активно коммуницирует с Минцифром по вопросу виртуальных активов и цифровых технологий. Проходят по всей цифровой повестке: начиная от е-резидентства и заканчивая виртуальными активами.

Поэтому Пышный заверил, что Украина не отстанет от технологического прогресса в финансовом секторе из-за войны

"На Весеннем собрании МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне украинскую "Дію" вспоминали едва ли не на каждой встрече высокого уровня. В частности, во время встречи с Всемирным банком его вице-президент Анна Бьерде заявила, что банк видит возможность использования цифровой платформы "Дія", чтобы усилить состоятельность в вопросах, связанных с поддержкой малого и среднего бизнеса", - подытожил он.

Напомним, в 2022 году НБУ представил для обсуждения проект концепции цифровой гривни, которая призвана выполнять все функции денег и дополнять наличную и безналичную формы гривны.