НБУ презентовал предварительную концепцию цифровой гривны

Национальный банк представил для обсуждения проект концепции цифровой гривны, призванной выполнять все функции денег и дополнять наличную и безналичную формы гривны.

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Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

В частности, регулятор представил представителям банков, небанковских финансовых учреждений и рынка виртуальных активов возможный дизайн цифровой гривны, ее архитектуру, характеристики и преимущества.

Нацбанк рассматривает и прорабатывает три возможных варианта использования е-гривны, от которых будут зависеть ее дизайн и основные характеристики:

для розничных безналичных платежей с возможным функционалом "программированных" денег: для осуществления целевых социальных выплат, снижения государственных расходов на администрирование и контроль целевого использования средств, а также использование технологии смартконтрактов для программирования разнообразной логики расчетов в зависимости от наступления тех или иных обстоятельств и фактов; для использования в сфере, связанной с оборотом виртуальных активов, например для обмена, обеспечения выпуска и других операций с виртуальными активами;

для обеспечения возможности осуществления трансграничных платежей.



Окончательная концепция цифровой гривны будет готова после консультации с участниками рынка.

"Разработка и внедрение е-гривны может стать следующим шагом эволюции платежной инфраструктуры Украины, будет способствовать цифровизации экономики, дальнейшему распространению безналичных расчетов, уменьшению их стоимости, росту уровня их прозрачности и повышению доверия к национальной валюте в целом", – отметил заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан .

Напомним, Национальный банк опубликовал карту Украины, на которой указал, где размещены отделения банков, которые будут предоставлять клиентам финансовые услуги даже в условиях длительного отсутствия энергоснабжения.