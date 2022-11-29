НБУ презентував можливий дизайн та сфери використання е-гривні

Національний банк презентував для обговорення проєкт концепції цифрової гривні, що покликана виконувати всі функції грошей та доповнювати готівкову та безготівкову форми гривні.

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Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

Зокрема, регулятор презентував представникам банків, небанківських фінансових установ та ринку віртуальних активів можливий дизайн е-гривні, її архітектуру, характеристики та переваги для надавачів платіжних послуг.

Нацбанк розглядає та опрацьовує три можливих варіанти використання е-гривні, від яких залежатимуть її дизайн та основні характеристики:

для роздрібних безготівкових платежів із можливим функціоналом "програмованих" грошей: для здійснення цільових соціальних виплат, зниження державних видатків на адміністрування та контроль цільового використання коштів, а також використання технології смартконтрактів для програмування різноманітної логіки розрахунків залежно від настання тих чи інших обставин та фактів; для використання у сфері, пов’язаній з обігом віртуальних активів, наприклад, для обміну, забезпечення випуску та інших операцій з віртуальними активами;

для забезпечення можливості здійснення транскордонних платежів.



Остаточна концепція е-гривні буде готова після консультації з учасниками ринку.

"Розробка та впровадження е-гривні може стати наступним кроком еволюції платіжної інфраструктури України, сприятиме цифровізації економіки, подальшому поширенню безготівкових розрахунків, зменшенню їх вартості, зростанню рівня їх прозорості і підвищенню довіри до національної валюти загалом", – зазначив заступник голови Національного банку Олексій Шабан.

Нагадаємо, Національний банк опублікував мапу України, на якій вказав, де розміщені відділення банків, які надаватимуть клієнтам фінансові послуги навіть в умовах тривалої відсутності енергопостачання.