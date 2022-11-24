НБУ створив карту чергових відділень банків на випадок блекауту

Національний банк опублікував мапу України, на якій вказав, де розміщені відділення банків, які надаватимуть клієнтам фінансові послуги навіть в умовах тривалої відсутності енергопостачання. Про це 24 листопада повідомила пресслужба НБУ.

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Системно важливими банками визначено перелік 760 чергових відділень, розташованих у Києві та у 275 населених пунктах 22 областей.

"Чергові відділення вже забезпечуються усім необхідним обладнанням та каналами зв’язку для безперервної роботи за відсутності електрики. Реалізуються плани логістичного забезпечення таких відділень додатковим персоналом, касовою технікою, банкоматами, готівкою", — розповіли в НБУ.

Додатково організовано безперебійну роботу контактних центрів Нацбанку і системно важливих банків для інформування клієнтів про наявність, місце розташування і графік роботи критично важливих відділень банків у містах.

"Банки формуватимуть графіки роботи чергових відділень у такий спосіб, щоб за необхідності вони стали місцем прихистку для всіх, хто його потребуватиме – "Пунктами незламності". Це наша спільна оборона, наш внесок у наближення перемоги", – зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

Регулятор також рекомендував банкам автоматично продовжувати строк дії платіжних карток та відтермінувати повторну ідентифікацію клієнтів.

Нагадаємо, у разі відключення електропостачання ПриватБанк забезпечує безперебійну роботу онлайн банкінгу та додатку Приват24, Приват24 для бізнесу, процесингу, системи безготівкових розрахунків завдяки перенесенню цифрових потужностей до хмари.

Крім того, підприємці, які обслуговуються у ПриватБанку, можуть приймати оплату за товари та послуги банківськими картками навіть за умов відключення електроенергії - використовуючи сучасні технології банку.