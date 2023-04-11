Сервис обмена криптовалют Binance интегрирует в свою платформу ключи доступа, которые станут заменой паролей. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба компании.

С ключом доступа клиент сможет заходить на сайт, в программы через разные устройства с помощью локальной биометрической авторизации.

"Binance предложит пользователям более безопасный и упрощенный опыт использования ключей доступа на своей платформе без ущерба безопасности", - уверяют в компании.

Ключи доступа станут дополнением к существующим функциям безопасности компании, включающим аутентификацию (MFA) и мультиподпись.

Для внедрения ключей доступа Binance официально присоединилась к FIDO Alliance, занимающейся разработкой и продвижением стандартов аутентификации без пароля.

Напомним, именно 10 апреля биткоин поднялся до самого высокого уровня за 10 месяцев, достигнув $30 321. Криптовалюта выросла на 81% с начала года, хотя цена все еще ниже более чем на 57% от исторического максимума в ноябре 2021 года.

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