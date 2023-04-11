Сервіс обміну криптовалют Binance інтегрує у свою платформу ключі доступу, які стануть заміною паролів. Про це 10 квітня повідомила пресслужба компанії.

З ключем доступу клієнт зможе заходити на сайт, у програми через різні пристрої за допомогою локальної біометричної авторизації.

"Binance запропонує користувачам більш безпечний і спрощений досвід використання ключів доступу на своїй платформі без шкоди для безпеки", — запевняють в компанії.

Ключі доступу стануть доповненням до існуючих функцій безпеки компанії, які включають автентифікацію (MFA) і мультипідпис.

Для запровадження ключів доступу Binance офіційно приєдналася до FIDO Alliance, яка займається розробкою та просуванням стандартів аутентифікації без пароля.

Нагадаємо, саме 10 квітня біткоїн піднявся до найвищого рівня за 10 місяців, досягнувши $30 321. Криптовалюта зросла на 81% з початку року, хоча ціна все ще нижча на понад 57% від історичного максимуму в листопаді 2021 року.

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