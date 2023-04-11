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Ціна біткоїна перевищила 30 тисяч доларів уперше з минулого літа
Біткоїн 10 квітня піднявся до найвищого рівня за 10 місяців, досягнувши 30 321 долара. Про це повідомляє MarketWatch.
Зазначається, що найбільша у світі криптовалюта перевищила позначку в 30 000 доларів США вперше з 10 червня 2022.
Біткоїн зріс на 81% з початку року, хоча ціна все ще нижча на понад 57% від історичного максимуму в листопаді 2021 року.
Своєю чергою ціна Ethereum також зросла 10 квітня і наблизилася до рівня 2 000 доларів вперше з серпня 2022.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Як пише MarketWatch, на підвищення курсу біткоїна вплинуло те, що деякі прихильники галузі рекламували цей актив в якості потенційної "безпечної гавані", як золото. За словами співзасновника ProChain Capital Девіда Тавіла, деякі інвестори, можливо, почали розглядати біткоїн як притулок від банківської кризи та рецесії, а не як спекулятивний актив.