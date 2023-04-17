НБУ запитав техдопомогу МВФ з віртуальних активів та цифрових технологій

Національний банк України запитав у Міжнародного валютного фонду окремий блок технічної допомоги, пов'язаний із віртуальними активами та цифровими технологіями, повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Також реформуємо нагляд з метою посилити аналітичну складову та об'єднати експертизу, у тому числі про технологічні речі та AML (anti money loundering)", – сказав він.

Пишний зазначив, що Україна активно впроваджує різні ініціативи в сфері цифрових технологій. Зокрема, запустили механізм тестування рішень, спрямованих на впровадження цифрових технологій, роботи з віртуальними активами та інноваційними фінтех розробоками, – регуляторну пісочницю.

"Це дозволить тестувати рішення при обмеженій кількості користувачів, контролюючи ризики, відпрацьовуючи технологічні та регуляторні моделі. Доопрацьовувати, і ті з них, які підтвердять життєздатність та відповідність, будуть випускатися досить швидко на ринок", – пояснив голова НБУ.

Регулятор активно комунікує з Мінцифри в питанні віртуальних активів та цифрових технологій. Проходять по всьому цифровому порядку денному: починаючи від е-резидентства і закінчуючи віртуальними активами.

Тому Пишний запевнив, що Україна не відстане від технологічного прогресу у фінансовому секторі через війну

"На Весняних зборах МВФ та Світового банку у Вашингтоні українську "Дію" згадували чи не на кожній зустрічі високого рівня. Зокрема, під час зустрічі зі Світовим банком його віце-президент Ганна Бьєрде заявила, що банк бачить можливість використання цифрової платформи "Дія", щоб посилити спроможність у питаннях, пов'язаних із підтримкою малого та середнього бізнесу", — підсумував він.

Нагадаємо, в 2022 році НБУ презентував для обговорення проєкт концепції цифрової гривні, що покликана виконувати всі функції грошей та доповнювати готівкову та безготівкову форми гривні.