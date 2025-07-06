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Словаччина заблокувала 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії через побоювання щодо RePowerEU

санкції
Словаччина заблокувала 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії / Depositphotos

Словаччина знову заблокувала ухвалення 18-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії. У МЗС Словацької Республіки підтвердили, що Братислава продовжує виступати проти нового санкційного пакету без надання конкретних гарантій від Єврокомісії щодо впливу плану RePowerEU.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на TASR.

Йдеться про ініціативу ЄС, яка передбачає повне припинення імпорту російського природного газу з 1 січня 2028 року. На думку прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо, це створює серйозні економічні ризики для Словаччини. В офіційній заяві МЗС країни зазначається, що план може суттєво підірвати конкурентоспроможність словацької економіки через зростання цін на енергоносії та загрозу енергетичній безпеці.

Фіцо і раніше заявляв, що Словаччина утримається від підтримки останнього пакету санкцій Євросоюзу проти Росії, якщо її побоювання з приводу енергетичної безпеки не буде взято до уваги. 

"Словацька Республіка високо оцінила проведені робочі переговори з Європейською комісією щодо енергетичних питань, але фундаментальні застереження щодо RePowerEU все ще залишаються", — зазначили у відомстві.

Цього тижня до Словаччини прибула делегація Єврокомісії високого рівня, яка провела перемовини з представниками міністерств, енергетичних компаній і промисловості.

Словацька влада підкреслює, що готова до подальшого діалогу з Єврокомісією задля пошуку збалансованих рішень, які не поставлять під загрозу національні економічні інтереси.

Попри послідовну позицію більшості країн ЄС щодо посилення тиску на Росію, затримка з ухваленням чергового пакету санкцій підкреслює внутрішні суперечності в блоці, пов’язані з енергетичними ризиками та економічною залежністю окремих країн від російських ресурсів.

Нагадаємо, в кінці червня лідери країн Європейського Союзу досягли політичної домовленості про продовження всіх чинних санкцій проти Росії ще на шість місяців. Водночас згоди щодо схвалення нового, 18-го пакета санкцій, не було і тоді.


Автор:
Тетяна Гойденко