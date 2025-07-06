Словакия заблокировала 18-й пакет санкций ЕС против России из-за опасений относительно RePowerEU

Словакия снова заблокировала принятие 18-го пакета санкций Европейского Союза против России. В МИД Словацкой Республики подтвердили, что Братислава продолжает выступать против нового санкционного пакета без предоставления конкретных гарантий от Еврокомиссии по влиянию плана RePowerEU.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на TASR .

Речь идет об инициативе ЕС, которая предусматривает полное прекращение импорта российского природного газа с 1 января 2028 года. По мнению премьер-министра страны Роберта Фицо, это создает серьезные экономические риски для Словакии.

Фицо и раньше заявлял, что Словакия воздержится от поддержки последнего пакета санкций Евросоюза против России, если ее опасения по поводу энергетической безопасности не будут учтены.

"Словацкая Республика высоко оценила проведенные рабочие переговоры с Европейской комиссией по энергетическим вопросам, но фундаментальные оговорки по RePowerEU все еще остаются", — отметили в ведомстве.

На этой неделе в Словакию прибыли делегация Еврокомиссии высокого уровня, которая провела переговоры с представителями министерств, энергетических компаний и промышленности.

Словацкие власти подчеркивают, что готовы к дальнейшему диалогу с Еврокомиссией для поиска сбалансированных решений, которые не поставят под угрозу национальные экономические интересы.

Несмотря на последовательную позицию большинства стран ЕС по усилению давления на Россию, задержка с принятием очередного пакета санкций подчеркивает внутренние противоречия в блоке, связанные с энергетическими рисками и экономической зависимостью отдельных стран от российских ресурсов.

Напомним, в конце июня лидеры стран Европейского Союза достигли политической договоренности о продлении всех санкций против России еще на шесть месяцев. В то же время, согласия по одобрению нового, 18-го пакета санкций, не было и тогда.



