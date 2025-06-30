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Совет ЕС продлил секторальные экономические санкции против России еще на шесть месяцев: что известно

Санкции
ЕС продлил санкции против России. / Depositphotos

Европейский Союз 30 июня согласился продлить секторальные санкции против России из-за ее нежелания завершить войну против Украины. Ограничительные меры будут действовать еще 6 месяцев до 31 января 2026 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт Европейского совета.

"Совет ЕС сегодня продлил действие ограничительных мер ЕС в связи с продолжающимися действиями Российской Федерации, дестабилизирующими ситуацию в Украине, еще на шесть месяцев, до 31 января 2026 года. Эти санкции, впервые введенные в 2014 году в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине, были существенно расширены2 с ничем не оправданной военной агрессии России против Украины", – говорится в сообщении совета.

В пресс-релизе отмечается, что в настоящее время ограничительные меры состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения на торговлю, финансы, энергетику, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши.

Они также включают: запрет на импорт или передачу морской сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, переводы SWIFT нескольких российских банков и приостановка языковой деятельности и лицензий в Европейском союзе нескольких поддерживаемых Кремлем дезинформационных агентств. Кроме того, конкретные меры позволяют ЕС противодействовать обходу санкций.

Ранее Великобритания объявила о введении новых санкций против России. 17 июня в британский санкционный список было добавлено 10 физических лиц и 20 судов.

Автор:
Татьяна Ковальчук