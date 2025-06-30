Рада ЄС продовжила секторальні економічні санкції проти Росії ще на шість місяців: що відомо

Європейський Союз 30 червня погодився продовжити секторальні санкції проти Росії через її небажання завершити війну проти України. Обмежувальні заходи діятимуть ще 6 місяців до 31 січня 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт Європейської ради.

"Рада ЄС сьогодні продовжила дію обмежувальних заходів ЄС у зв'язку з триваючими діями Російської Федерації, що дестабілізують ситуацію в Україні, ще на шість місяців, до 31 січня 2026 року. Ці санкції, вперше запроваджені у 2014 році у відповідь на дії Росії з дестабілізації ситуації в Україні, були суттєво розширені з лютого 2022 року, в контексті неспровокованої та нічим не виправданої військової агресії Росії проти України", – йдеться у повідомленні ради.

У прес-релізі зазначається, що в даний час обмежувальні заходи складаються з широкого спектру секторальних заходів, включаючи обмеження на торгівлю, фінанси, енергетику, технології та товари подвійного призначення, промисловість, транспорт та предмети розкоші.

Вони також охоплюють: заборону на імпорт або передачу морської сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС, перекази SWIFT кількох російських банків та призупинення мовної діяльності та ліцензій у Європейському союзі кількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних агентств. Крім того, конкретні заходи дозволяють ЄС протидіяти обходу санкцій.

Раніше Велика Британія оголосила про запровадження нових санкцій проти Росії. 17 червня до британського санкційного списку було додано 10 фізичних осіб та 20 суден.