Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожує блокувати нові санкції ЄС проти Росії: деталі

Словаччина утримається від підтримки останнього пакету санкцій Євросоюзу проти Росії, якщо її побоювання з приводу енергетичної безпеки не буде взято до уваги. Прем'єр-міністр Роберт Фіцо закликав Європейську комісію вжити заходів безпеки, щоб допомогти його країні пом'якшити економічні наслідки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

"Ми хочемо знати, які гарантії ми отримаємо, яка підтримка та варіанти будуть доступні", — заявив Фіцо перед самітом лідерів ЄС у Брюсселі в четвер, 26 червня.

Фіцо провів переговори з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн на полях заходу, назвавши зустріч конструктивною. Однак він наголосив, що у п'ятницю Словаччина подасть запит на відстрочку голосування щодо 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії доти, доки не буде вирішено газове питання.

ЄС має намір до кінця 2027 року повністю відмовитися від імпорту російського трубопровідного та зрідженого природного газу, прагнучи покласти край енергетичній залежності від Москви. Словаччина виступає проти цього плану, попереджаючи, що він може призвести до зростання цін на енергоносії та завдати шкоди її промисловій конкурентоспроможності.

Для схвалення санкцій потрібна одностайність 27 держав-членів ЄС. Фіцо та його союзник, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і раніше погрожували завадити діям блоку щодо санкцій проти Росії та надання допомоги Україні, хоча зрештою зняли свої заперечення.

Фіцо також вимагає від ЄС компенсації у разі, якщо припинення постачання російського газу призведе до різкого зростання цін на газ. Він також заявив, що Словаччина стикається зі значно вищими митами при купівлі газу через термінали ЗПГ та його транспортування Європою і, таку ціну, яку він не готовий платити.

Раніше повідомлялося, що російський газовий монополіст "Газпром" з квітня планує значно збільшити обсяги газу, що постачається до Словаччини, через газопровід "Турецький потік".