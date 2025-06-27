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Лідери ЄС продовжать санкції проти Росії, але 18-й пакет досі під питанням

санкції
Лідери ЄС продовжить санкції проти Росії / Depositphotos

27 червня лідери країн Європейського Союзу досягли політичної домовленості про продовження всіх чинних санкцій проти Росії ще на шість місяців.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

Водночас згоди щодо схвалення нового, 18-го пакета санкцій, поки що немає. За словами журналіста, його блокує Словаччина, яка досі не надала згоди на його ухвалення.

Очікується, що обговорення між постійними представниками країн ЄС продовжаться найближчими днями.

"Немає згоди серед лідерів ЄС щодо останнього 18-го пакету санкцій. Словаччина досі не дає зеленого світла. Обговорення, ймовірно, відновляться серед посолів найближчими днями", - написав він.

Нагадаємо, що кілька днів тому прем'єр-міністр Роберт Фіцо закликав Європейську комісію вжити заходів , щоб допомогти його країні пом'якшити економічні наслідки санкцій, запроваджених проти РФ. Фіцо зазначив, що утримається від підтримки останнього пакету санкцій Євросоюзу проти Росії, якщо її побоювання з приводу енергетичної безпеки не буде взято до уваги. 

Автор:
Тетяна Гойденко