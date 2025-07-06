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ЄС планує сформувати стратегічні запаси копалин через зростання геополітичної напруги
Європейський Союз планує формувати запаси критично важливих ресурсів, продуктів харчування і обладнання на тлі зростаючих геополітичних ризиків. Ініціатива спрямована на запобігання можливим перебоям у постачанні, які можуть бути спричинені збройними конфліктами, кіберзагрозами та впливом кліматичних змін.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.
У проєкті зазначається, що ЄС опинився у середовищі підвищеної нестабільності, де зростає активність хактивістів, кіберзлочинців та державних структур, що діють у кіберпросторі. Також наголошується на зростанні впливу зміни клімату, погіршенні екологічної ситуації та посиленні гібридних загроз.
У проєкті документа Європейської комісії, який є у розпорядженні Financial Times наголошується неузгодженості бачення того, які саме матеріали та ресурси слід вважати життєво необхідними у кризових умовах. Очікується, що остаточна версія документа буде оприлюднена вже наступного тижня.
Ініціатива з накопичення стратегічних запасів є логічним продовженням оприлюдненої у березні "Стратегії Союзу готовності ЄС". У ній Єврокомісія закликала держави-члени зміцнювати свої запаси критичного обладнання, а також рекомендувала громадянам мати резерви життєво необхідних ресурсів щонайменше на 72 години у разі надзвичайних ситуацій.
Ця політика має на меті підвищення стійкості блоку перед обличчям потенційних криз — від природних катастроф до ймовірної збройної агресії або економічних шоків, що впливають на ланцюги постачання сировини, важливої для енергетики, промисловості та оборони.
Додамо, президент США Дональд Трамп заявив, що хоче отримати від України доступ до рідкісноземельних ресурсів в обмін на продовження військової підтримки США. Розвідані запаси корисних копалин в Україні оцінюють в $15 трлн, але понад 70% родовищ припадають на Донецьку, Луганську та Дніпропетровську області. Водночас на ринку України вже присутні західні гравці, а українська критична сировина надходить на західні ринки.