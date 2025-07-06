ЄС планує сформувати стратегічні запаси копалин через зростання геополітичної напруги

Європейський Союз планує формувати запаси критично важливих ресурсів, продуктів харчування і обладнання на тлі зростаючих геополітичних ризиків. Ініціатива спрямована на запобігання можливим перебоям у постачанні, які можуть бути спричинені збройними конфліктами, кіберзагрозами та впливом кліматичних змін.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

У проєкті зазначається, що ЄС опинився у середовищі підвищеної нестабільності, де зростає активність хактивістів, кіберзлочинців та державних структур, що діють у кіберпросторі. Також наголошується на зростанні впливу зміни клімату, погіршенні екологічної ситуації та посиленні гібридних загроз.

У проєкті документа Європейської комісії, який є у розпорядженні Financial Times наголошується неузгодженості бачення того, які саме матеріали та ресурси слід вважати життєво необхідними у кризових умовах. Очікується, що остаточна версія документа буде оприлюднена вже наступного тижня.

Ініціатива з накопичення стратегічних запасів є логічним продовженням оприлюдненої у березні "Стратегії Союзу готовності ЄС". У ній Єврокомісія закликала держави-члени зміцнювати свої запаси критичного обладнання, а також рекомендувала громадянам мати резерви життєво необхідних ресурсів щонайменше на 72 години у разі надзвичайних ситуацій.

Ця політика має на меті підвищення стійкості блоку перед обличчям потенційних криз — від природних катастроф до ймовірної збройної агресії або економічних шоків, що впливають на ланцюги постачання сировини, важливої для енергетики, промисловості та оборони.