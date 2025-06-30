Крім урану: Україна розсекречує дані про запаси корисних копалин у надрах

В Україні ухвалили рішення про зняття грифу "секретно" з розвідувальних даних про запаси корисних копалин у надрах, щоб без перешкод співпрацювати з американськими інвесторами.

Як пише Delo.ua, про це заявила міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук, передає "Інтерфакс-Україна".

За її словами, таємність цих даних була пережитком радянських часів.

Перелік мінералів

Гринчук зазначила, що наразі із допомогою Європейського банку реконструкції та розвитку ведеться робота щодо цифровізації геологічної інформації, яка зберігається переважно в паперовому виді.

Також спільно з Мінекономіки на основі переліків стратегічної та критичної сировини сформовано національні переліки таких мінеральних ресурсів.

"Ми підготували також переліки мінералів, угоди по яким будуть реалізовуватися через аукціони або через угоди щодо розподілу продукції. Дуже сподіваюся, що в найближчі два тижні ми отримаємо рішення в уряді щодо цих дуже важливих документів", — наголосила Гринчук.

Вона додала, що з осені минулого року ведеться також інтенсивна робота з геологічними службами різних країн – європейських та американських – щодо покращення якості і доступу геологічної інформації в Україні. Наприклад, разом із французькою геологічною службою була розроблена 3D-модель Завалівського родовища графіту

Згідно із наказом СБУ від 29 травня 2025 року, єдиною корисною копалиною, відомості про запаси та можливості видобування якої є таємними, залишається уран.

Раніше таємною була й інформація щодо покладів золота, платини, алмазів, літію, титану, паладію, цирконію та іридію.

Зауважимо, уряд також працює над переглядом існуючих ліцензій на видобуток корисних копалин. За оцінками урядовців, близько 10% з них можуть бути неактивними.

Угода зі США про надра

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. 7 травня комітет Ради з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію угоди про корисні копалини.

8 травня Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. А 12 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди.

13 квітня Україна підписала дві додаткові угоди з американською стороною щодо створення спільного фонду із розробки корисних копалин.

23 травня Україна та США офіційно завершили всі процедури для запуску Американсько-українського інвестиційного фонду — нового механізму для залучення інвестицій у відновлення та розвиток української економіки.

Наразі Україна готується оголосити конкурс на розробку літієвого родовища “Добра” в Кіровоградській області. Проєкт може стати пілотним у межах співпраці з Американсько-українським фондом відбудови.