У компанії Фірташа відібрали карʼєр: що відомо

Верхньодніпровська міська рада в судовому порядку розриває договір оренди земельної ділянки в межах контуру Малишевського родовища, на якій розташовано північну частину карʼєру для видобутку циркон-рутил-ільменітоносних пісків ТОВ "Мотронівський ГЗК", яка входить до Group DF Дмитра Фірташа.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Nadra.info із посиланням на рішення Господарського суду Дніпропетровської області.

Зазначається, що суд постановив "Мотронівському ГЗК" повернути земельну ділянку загальною площею 155,7 га міській раді "у стані, приданому для подальшого її використання".

Крім цього, компанія має сплатити близько 5,5 млн грн заборгованості з орендної плати за користування землею в 2024 року. Саме цей борг став підставою для розірвання договору.

Рішення суду ще не набрало законної сили і може бути оскаржене.

Яка позиція надрокористувача

У Мотронівському ГЗК вважають, що за наслідками розірвання договору міська рада не отримає очікуваного результату, у зв`язку зі встановленням обмежень та спеціальної процедури передачі в користування земельних ділянок, розташованих в межах спеціальних дозволів на користування надрами.

На думку надрокористувача, вимога міської ради про розірвання договору оренди була завчасною і позивач, замість досягнення компромісу, одразу ініціював розірвання договору, що суперечить принципам співпраці між органом місцевого самоврядування та підприємством.

В ТОВ "Мотронівський ГЗК" пояснювали суду, що з 2016 року компанія перебуває в стадії будівництва гірничо-збагачувального комплексу, не здійснює виробництво та реалізацію продукції, відповідно не має доходу.

До того ж, через скрутне фінансове становище діяльність товариства є збитковою (що підтверджується офіційними документами), а рахунки ТОВ "Мотронівський ГЗК" перебувають під арештом внаслідок відкриття виконавчого провадження на підставі рішень господарського суду.

Комбінат також апелював до Сертифікату Торгово-промислової палати, яким було засвідчено війну РФ проти України як форс-мажорні обставини, однак суд звернув увагу, що цей документ поширюється тільки на обовʼязки щодо виконання програми робіт на родовищі і не звільняє від відповідальності за порушення зобовʼязань за договором оренди.

Чому анулювали дозвіл

Нагадаємо, на тлі персональних санкцій, накладених РНБО на бенефіціара Group DF Дмитра Фірташа, в березні 2023 р. Державна служба геології та надр України зупинила дію всіх спецдозволів компаніям бізнесмена, зокрема і Мотронівському ГЗК.

У жовтні 2024 року Верховний суд визнав законним наказ Державної служби геології та надр України, яким на тлі санкцій до Дмитра Фірташа зупинялася дія дозволу ТОВ "Мотронівський ГЗК" на видобування циркон-рутил-ільменітоносних пісків Малишевського родовища у Дніпропетровській області.

В 2024 р. РНБО ухвалила нове рішення, за яким дозвіл Мотронівського комбінату мав бути анульований, але компанія встигла продати його на користь ТОВ "Тіберіус Плюс" Олексія Шестюка, і суд заборонив припиняти право користування надрами. В квітні 2025-го цю заборону скасував Верховний Суд, і спецдозвіл таки анулювали.

В 2024 році Ощадбанк двічі намагався продати права вимоги за кредитами, забезпечені корпоративними правами та майном ТОВ "Мотронівський ГЗК" – охочих купити борги компанії не знайшлося.

Про Group DF

Group DF – диверсифікована міжнародна група компаній, бізнес якої представлений в низці країн Європи та Азії. Зокрема, Group DF інвестує в хімічну, титанову, медійну та портову галузі. Засновник і власник Group DF – український бізнесмен Дмитро Фірташ.

Напрямок видобутку титанового бізнесу Group DF включає два ГЗК (Межиріченський ГЗК і "Валки-Ільменіт"). Інвестиційні проекти Group DF у титановій галузі – Стремигородський ГЗК (Житомирська область) і Мотронівський ГЗК (Дніпропетровська область) – зупинено.

У січні 2025 року "Межиріченський ГЗК" Дмитра Фірташа запустив у роботу збагачувальну фабрику з виробництва ільменітового концентрату у Житомирській області. Фабрику виведено на проектну потужність 20-25 тонн ільменітового концентрату/годину або 12-15 тис. тонн на місяць.

Втрати держави внаслідок спровокованого санкціями простою титанових активів в 2023-2024 роках у Group DF оцінювали у 126 млн грн.

Додамо, титанові руди включено до затвердженого РНБО переліку корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності України.