Кроме урана: Украина рассекречивает данные о запасах полезных ископаемых в недрах

В Украине приняли решение о снятии грифа "секретно" из разведывательных данных о запасах полезных ископаемых в недрах, чтобы беспрепятственно сотрудничать с американскими инвесторами.

Как пишет Delo.ua, об этом заявила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, секретность этих данных была пережитком советских времен.

Список минералов

Гринчук отметила, что с помощью Европейского банка реконструкции и развития ведется работа по цифровизации геологической информации, которая хранится преимущественно в бумажном виде.

Также совместно с Минэкономики на основе перечня стратегического и критического сырья сформированы национальные перечни таких минеральных ресурсов.

"Мы подготовили также перечни минералов, соглашения по которым будут реализовываться через аукционы или через соглашения по распределению продукции. Очень надеюсь, что в ближайшие две недели мы получим решение в правительстве по поводу этих очень важных документов", — подчеркнула Гринчук.

Она добавила, что с осени прошлого года ведется интенсивная работа с геологическими службами разных стран – европейских и американских – по улучшению качества и доступа геологической информации в Украине. К примеру, вместе с французской геологической службой была разработана 3D-модель Заваловского месторождения графита

Согласно приказу СБУ от 29 мая 2025 года, единственным полезным ископаемым, сведения о запасах и возможностях добычи которого являются тайными, остается уран.

Раньше тайной была и информация о залежах золота, платины, алмазов, лития, титана, палладия, циркония и иридия.

Отметим, что правительство также работает над пересмотром существующих лицензий на добычу полезных ископаемых. По оценкам чиновников, около 10% из них могут оказаться неактивными.

Соглашение с США о недрах

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. 7 мая комитет Совета по международной политике поддержал ратификацию соглашения о полезных ископаемых.

8 мая Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления. А 12 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации сделки.

13 апреля Украина подписала два дополнительных соглашения с американской стороной о создании совместного фонда по разработке полезных ископаемых.

23 мая Украина и США официально завершили все процедуры по запуску Американско-украинского инвестиционного фонда — нового механизма для привлечения инвестиций в восстановление и развитие украинской экономики.

Украина готовится объявить конкурс на разработку литиевого месторождения "Добра" в Кировоградской области. Проект может стать пилотным в рамках сотрудничества с американско-украинским фондом восстановления.