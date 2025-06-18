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Инвесторам открывают доступ к недрам: литиевый проект "Добра" готовят к конкурсу
Украина готовится объявить конкурс на разработку литиевого месторождения "Добра" в Кировоградской области. Проект может стать пилотным в рамках сотрудничества с американско-украинским фондом восстановления.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение первой вице-премьер-министра Украины, министерки экономики Юлии Свириденко.
Литиевый проект готовят к конкурсу
В Украине идет подготовка к новым прозрачным конкурсам на разработку стратегических месторождений полезных ископаемых.
В частности, состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по организации заключения и исполнения соглашений о разделе продукции (СРП). Этот орган отвечает за подготовку и согласование соглашений, организацию конкурсов и контроль их выполнения в соответствии с действующим законодательством.
Среди направлений, которые рассматривает комиссия, — перспективное литиевое месторождение "Добра" в Кировоградской области. Рабочая группа изучает обращение по поводу его разработки. В случае соблюдения всех требований уже на следующем заседании может быть начата процедура объявления открытого конкурса для инвесторов, заявила Свириденко.
Этот проект также может войти в портфель Американско-украинского фонда восстановления как пилотная инициатива совместного инвестирования. В контексте глобального перехода к зеленой энергетике и развитию электромобильности привлечение инвестиций в добычу лития открывает новые возможности для интеграции Украины в мировые производственные цепи.
"Конечно, для объявления конкурса еще нужно время, ряд протокольных решений. Но мы целенаправленно готовим конкретные инвестиционные проекты и решения", — подытожила Свириденко.
О недрах и добыче лития
По информации The New York Times, Украина приступила к подготовке к проведению тендера на разработку крупного литиевого месторождения "Добра" в Кировоградской области. Это решение стало первым практическим шагом после подписания соглашения с США о стратегическом партнерстве в сфере критически важных полезных ископаемых.
В рамках договоренностей планируется привлечение частных инвесторов к совместному использованию украинских недр для укрепления цепей поставок сырья, необходимого для энергетического перехода и развития электромобильности.
Соглашение с США о недрах
Напомним, 30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. 7 мая комитет Совета по международной политике поддержал ратификацию соглашения о полезных ископаемых.
8 мая Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения между правительствами Украины и США о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления А 12 мая президент Владимир Зеленский. подписал закон о ратификации сделки.
13 апреля Украина подписала два дополнительных соглашения с американской стороной по созданию совместного фонда с разработки полезных ископаемых.
23 мая Украина и США официально завершили все процедуры по запуску Американско-украинского Инвестиционного фонда — нового механизма для привлечения инвестиций в восстановление и развитие украинской экономики.
Основные положения сделки:
- Полная собственность и контроль остаются за Украиной. Все ресурсы на украинской территории и в территориальных водах принадлежат Украине.
- Равноправное партнерство Фонд создается 50/50, поэтому ни одна из сторон не будет иметь преимущественного голоса.
- Национальная собственность защищена. Соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями — они будут и дальше принадлежать Украине. В частности, это касается "Укрнафты" или "Энергоатома".
- Соглашение не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США.
- Документ согласовывается с национальным законодательством и не противоречит никаким международным обязательствам Украины, а значит, не изменяет ее евроинтеграционный курс.
- Фонд будет наполняться доходами только по новым лицензиям. Речь идет о 50% от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов и нефти и газа, которые будут поступать в бюджет после создания фонда. Доходы от уже начатых проектов или запланированные в бюджете поступления не включаются в фонд.
- Законодательные изменения только точечные. Для функционирования фонда предусмотрено только внесение изменений в бюджетный кодекс. Само же соглашение должно ратифицировать Верховная Рада.
- Фонд поддерживается правительством США через Международную финансовую корпорацию развития США (DFC), помогающую привлекать инвестиции и технологии в Украину от фондов и компаний из разных стран.
- Соглашение предоставляет налоговые гарантии. Так, доходы и взносы фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине, чтобы инвестирование дало наибольшие результаты.