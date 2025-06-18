Инвесторам открывают доступ к недрам: литиевый проект "Добра" готовят к конкурсу

Украина готовится объявить конкурс на разработку литиевого месторождения "Добра" в Кировоградской области. Проект может стать пилотным в рамках сотрудничества с американско-украинским фондом восстановления.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение первой вице-премьер-министра Украины, министерки экономики Юлии Свириденко.

Литиевый проект готовят к конкурсу

В Украине идет подготовка к новым прозрачным конкурсам на разработку стратегических месторождений полезных ископаемых.

В частности, состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по организации заключения и исполнения соглашений о разделе продукции (СРП). Этот орган отвечает за подготовку и согласование соглашений, организацию конкурсов и контроль их выполнения в соответствии с действующим законодательством.

Среди направлений, которые рассматривает комиссия, — перспективное литиевое месторождение "Добра" в Кировоградской области. Рабочая группа изучает обращение по поводу его разработки. В случае соблюдения всех требований уже на следующем заседании может быть начата процедура объявления открытого конкурса для инвесторов, заявила Свириденко.

Этот проект также может войти в портфель Американско-украинского фонда восстановления как пилотная инициатива совместного инвестирования. В контексте глобального перехода к зеленой энергетике и развитию электромобильности привлечение инвестиций в добычу лития открывает новые возможности для интеграции Украины в мировые производственные цепи.

"Конечно, для объявления конкурса еще нужно время, ряд протокольных решений. Но мы целенаправленно готовим конкретные инвестиционные проекты и решения", — подытожила Свириденко.

О недрах и добыче лития

По информации The New York Times, Украина приступила к подготовке к проведению тендера на разработку крупного литиевого месторождения "Добра" в Кировоградской области. Это решение стало первым практическим шагом после подписания соглашения с США о стратегическом партнерстве в сфере критически важных полезных ископаемых.

В рамках договоренностей планируется привлечение частных инвесторов к совместному использованию украинских недр для укрепления цепей поставок сырья, необходимого для энергетического перехода и развития электромобильности.

Соглашение с США о недрах

Напомним, 30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. 7 мая комитет Совета по международной политике поддержал ратификацию соглашения о полезных ископаемых.

8 мая Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения между правительствами Украины и США о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления А 12 мая президент Владимир Зеленский. подписал закон о ратификации сделки.

13 апреля Украина подписала два дополнительных соглашения с американской стороной по созданию совместного фонда с разработки полезных ископаемых.

23 мая Украина и США официально завершили все процедуры по запуску Американско-украинского Инвестиционного фонда — нового механизма для привлечения инвестиций в восстановление и развитие украинской экономики.

Основные положения сделки: