Соглашение о недрах из США: Украина пересмотрит имеющиеся лицензии на добычу полезных ископаемых

Украина реформирует свой минерально-сырьевой сектор, пострадавший от трех лет войны, надеясь раскрыть его огромный потенциал и привлечь миллиарды долларов инвестиций благодаря соглашению с США по поводу полезных ископаемых.

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Как пишет Delo.ua, об этом заявила министр экологии Светлана Гринчук в интервью агентству Reuters.

Украина имеет месторождения 22 из 34 полезных ископаемых, которые ЕС считает критически важными для таких отраслей как оборона, высокотехнологичное оборудование и зеленая энергетика, а также ферросплавов, драгоценных и цветных металлов, которые используются в строительстве.

Но долгое время этот сектор оставался слаборазвитым, погруженным в бюрократию советских времен, из-за чего возник дефицит инвестиций.

Гринчук подчеркнула, что добыча полезных ископаемых — капиталоемкое и долгосрочное направление, и сейчас вклад отрасли в ВВП страны составляет около 4%, хотя потенциал значительно выше.

Из-за российской агрессии примерно половина минеральных ресурсов и пятая часть территории Украины находятся под оккупацией. Страна потеряла значительную часть угольных, литиевых и марганцевых месторождений. Ущерб отрасли, по оценкам чиновницы, составляет около 70 триллионов гривен (1,7 триллиона долларов).

Для восстановления и развития сектора правительство совместно с Европейской комиссией и Европейским банком реконструкции и развития реализует масштабный проект по оцифровке до 80% геологических данных советских суток — на данный момент выполнено около 40%.

Правительство также работает над просмотром существующих 3000 лицензий на добычу полезных ископаемых. Гринчук подсчитала, что около 10% из них могут оказаться неактивными.

"Мы заинтересованы в том, чтобы в отношении тех активов, которые ценны для государства и не работали 10 лет и более, принимались соответствующие управленческие решения", — отметила Гринчук.

Она добавила, что проверка лицензий будет проведена в этом и в следующем году.

Несмотря на сложные условия войны, Украина продолжает проводить аукционы на лицензии и в прошлом году получила 2,4 млрд. гривен от продажи 120 лицензий. В этом году уже выдано 32 лицензии, преимущественно на добычу строительных материалов и янтаря. Инвесторы интересуются добычей нефти, газа, титана, графита и марганца.

"Мы искренне надеемся, что соглашение с США привлечет больше внимания к этому сектору и сделает иностранные инвестиции более понятными и привлекательными", — подчеркнула Гринчук.

Заметим, 3 482 действительных специальных разрешения на пользование украинскими недрами имеют 2 268 компаний и 78 физических лиц. Значительная часть спецразрешений сконцентрирована в руках корпоративных групп и лиц, находящихся под санкциями. Например, группа Дмитрия Фирташа владеет разрешениями на добычу титана, ванадия, скандия и циркония, тогда как компании, связанные с Игорем Коломойским, имеют спецразрешения на марганцевые руды.

Соглашение с США о недрах

Напомним, 30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. 7 мая комитет Совета по международной политике поддержал ратификацию соглашения о полезных ископаемых.

8 мая Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения между правительствами Украины и США о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления А 12 мая президент Владимир Зеленский. подписал закон о ратификации сделки.

13 апреля Украина подписала два дополнительных соглашения с американской стороной о создании совместного фонда с разработки полезных ископаемых.

23 мая Украина и США официально завершили все процедуры по запуску Американско-украинского Инвестиционного фонда — нового механизма для привлечения инвестиций в восстановление и развитие украинской экономики.