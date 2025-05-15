В Украине выставят на аукционы 60 участков для добычи полезных ископаемых

Потенциальным инвесторам могут предложить 60 участков на аукционах по продаже специальных разрешений на пользование недрами, еще 26 — для реализации соглашений о разделе продукции.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на "Укринформ".

Как отметил глава Государственной службы геологии и недр Украины Олег Гоцинец, одной из задач страны в рамках 13 раздела Ukraine Facility Plan по направлению "Управление критически важными материалами" является утверждение и публикация портфолио инвестиционных проектов в добывающей отрасли по критических сырьевых ресурсов.

Ведомство должно подготовить перечень участков твердых полезных ископаемых, которые будут предлагаться к разработке через механизм электронных аукционов и заключение соглашений о разделе продукции (СРП).

Госгеонедра предварительно определила перечни критического сырья. Они еще не утверждены, но уже находятся на рассмотрении правительства.

"Подали на утверждение правительства 28 критических и 11 стратегических материалов. В соответствии с этими перечнями подготовили портфолио участков недр, которые можно подавать на аукционы и реализацию в рамках СРП", — подчеркнул Гоцинец.

Он добавил, что после утверждения списков проведут необходимые процедуры и объявят аукционы и СРП.

При этом, по словам Гоцинца, согласно национальному законодательству, будут задействованы все необходимые механизмы, в частности, соблюдение норм охраны окружающей природной среды. Поэтому без оценки потенциального влияния на освоение месторождений на окружающую среду никакие работы не будут проводиться.

"Об участках недр под аукционы, предварительно их 60, под СРП — 26. Но их количество еще может измениться — в зависимости от готовящихся изменений к законодательству и методики, которая вскоре будет утверждена", — сообщил Гоцинец.

В то же время, он признал существование проблемы с разработкой методики отнесения полезных ископаемых к перечню стратегических и критических. Решить ее планируют с помощью европейских партнеров, уже присоединившихся к подготовке документа.

"Как только методика будет утверждена, обновим перечни и предложим соответствующие участки для аукционов и СРП", — подчеркнул Гоцинец.

Заметим, 3 482 действительных специальных разрешения на пользование украинскими недрами имеют 2 268 компаний и 78 физических лиц. Значительная часть спецразрешений сконцентрирована в руках корпоративных групп и лиц, находящихся под санкциями. Например, группа Дмитрия Фирташа владеет разрешениями на добычу титана, ванадия, скандия и циркония, тогда как компании, связанные с Игорем Коломойским, имеют спецразрешения на марганцевые руды.

Соглашение с США о недрах

Напомним, 30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. 7 мая комитет Совета по международной политике поддержал ратификацию соглашения о полезных ископаемых.

8 мая Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения между правительствами Украины и США о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления А 12 мая президент Владимир Зеленский. подписал закон о ратификации сделки.

13 апреля Украина подписала два дополнительных соглашения с американской стороной по созданию совместного фонда с разработки полезных ископаемых.