Новый инвестиционный пакт между Украиной и США обещает поддержку суверенитету и безопасности Киева, а также потенциальный доступ Вашингтона к украинским ресурсам. Но, несмотря на символизм сделки, на доходы от критически важных ископаемых в ближайшие годы рассчитывать не стоит.

Об этом сообщает пресс-служба Reuters.

Недра без гарантий

Соглашение об инвестициях в украинские недра пока не обещает скорых прибылей.

В частности, Юлия Свириденко, вице-премьер Украины, заявила, что инвестиционный фонд, созданный вместе с США, не будет приносить дивидендов по меньшей мере десять лет.

Несмотря на разговоры о богатых ресурсах, в том числе редкоземельные металлы, в 2009 году охватывает все типы полезных ископаемых — от нефти и газа до различных металлов. У Украины действительно есть некоторые месторождения, но большинство из них еще недостаточно изучены или расположены в районах, временно оккупированных Россией.

Например, одно из главных месторождений редкоземельных элементов — Новополтавское — не исследовано со времен СССР и находится близ линии фронта. Похожая ситуация и с литием. По оценкам экспертов около 40% ресурсов металлов Украины находятся под контролем России.

Пока идет война, оценить реальную ценность этих ресурсов и потенциал сделки сложно, отмечает агентство.

Длинный путь от руды к готовому продукту

Украина имеет залежи лития, урана, титана, графита и других важных минералов. Но из-за войны большинство предприятий, которые могли бы их добывать или перерабатывать, не работают или не включены в новое соглашение. Фактически Украина должна создать всю производственную инфраструктуру с нуля.

Это сложный и длительный процесс. Проблема заключается не только в добыче полезных ископаемых, но и в их последующей переработке в состояние, пригодное для промышленного использования. К примеру, редкоземельные элементы очень сложно очищать – этим преимущественно занимается Китай. Уран необходимо обогащать для использования в энергетике, а титановую руду – обрабатывать до состояния, пригодного для авиации.

Дополнительный вызов – то, что Россия является одним из ключевых игроков в переработке титана и урана. В 2023 году на ее долю приходилось более четверти обогащенного урана, который использовался в США. Впрочем, Россия не сможет извлечь выгоду из будущего восстановления Украины — она исключена из процесса.

Препятствия украинским минералам

Украина имеет месторождения графита, в частности, Балаховский проект, который сейчас проходит технико-экономическое обоснование. Европа готова закупать этот материал, ведь он необходим для производства анодов в батареях электромобилей. Но рыночная реальность бросает вызов экономической целесообразности такой добычи.

Канадская компания Northern Graphite, единственный производитель графита в Северной Америке, вынуждена временно остановить свой завод из-за обвала цен на 50%. Причина – агрессивная политика Китая, который контролирует 70% мирового рынка и часто перегружает его избытком продукции, чтобы снизить цены и ослабить конкурентов.

Похожая ситуация с литием — низкие цены и чрезмерное предложение Китая тормозят развитие западных инициатив. В таких условиях украинским проектам придется опираться на государственную поддержку, чтобы привлечь инвесторов и удержаться на рынке. Соединенные Штаты уже сделали этот шаг — Министерство обороны США инвестирует в стратегические проекты, в частности, в производство редкоземельных элементов.

Ключевые положения соглашения

Украина и Соединенные Штаты Америки 30 апреля подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, которое предусматривает будущее сотрудничество по добыче полезных ископаемых.

Основные положения: