Из 20 тысяч разведанных месторождений в Украине разрабатывается только 3,5 тысячи: помогут ли инвестиции США

В Украине разведано 20 тысяч месторождений, но разрабатываются лишь около 3,5 тысячи. Ожидается, что подписание соглашения с США об инвестиционном фонде будет способствовать привлечению необходимых средств в геологоразведку и добычу полезных ископаемых.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на "Укринформ" .

Как рассказал президент ОО "Союз геологов Украины" кандидат геолого-минералогических наук Павел Загороднюк, значительная часть месторождений была обнаружена еще в советский период. После приватизации их разработкой занимаются в основном частные компании. Однако новые поисково-разведочные работы почти не ведутся. Одной из ключевых проблем есть большое количество "спящих" лицензий, когда на уже известных и перспективных участках отсутствует какая-либо деятельность.

"Отрасль сложная, потому что каждый разработчик полезных ископаемых сталкивается с серьезными вызовами — технологическими, социальными и т.д. Проекты по разведке, разработке, обустройству месторождений очень длительны, финансово вместительны, и, к сожалению, не так уж прибыльны", — сказал Загороднюк на съезде геологов Украины.

По его словам, единственное предприятие, которое сейчас серьезно занимается геологоразведкой, — АО "Укргаздобыча" НАК "Нафтогаз Украины".

"Поэтому очень важно, что подписано "ресурсное" соглашение с Соединенными Штатами. Ведь появилась хоть какая-то надежда, что в геологоразведку и недропользование придут реальные инвестиции", — добавил он.

По мнению Загороднюка, приход инвесторов из США и использование новейших мировых технологий станет катализатором развития отрасли и положительно повлияет на занятость украинских специалистов, многие из которых из-за миграции находятся за рубежом.

Соглашение с США о недрах

Напомним, 30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. 7 мая комитет Совета по международной политике поддержал ратификацию соглашения о полезных ископаемых.

8 мая Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления А 12 мая президент Владимир Зеленский. подписал закон о ратификации сделки.

13 апреля Украина подписала два дополнительных соглашения с американской стороной о создании совместного фонда по разработке полезных ископаемых.