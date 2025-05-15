В Україні виставлять на аукціони 60 ділянок для видобутку корисних копалин

Потенційним інвесторам можуть запропонувати 60 ділянок під час аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, ще 26 - для реалізації угод про розподіл продукції.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на "Укрінформ".

Як зазначив голова Державної служби геології та надр України Олег Гоцинець, одним із завдань країни у межах 13 розділу Ukraine Facility Plan за напрямом "Управління критично важливими матеріалами" є затвердження та публікація портфоліо інвестиційних проєктів у видобувній галузі щодо критичних сировинних ресурсів.

Відомство має підготувати перелік ділянок твердих корисних копалин, які пропонуватимуть до розробки через механізм електронних аукціонів та укладання угод про розподіл продукції (УРП).

Держгеонадра попередньо визначила переліки критичної сировини. Вони ще не затверджені, але вже перебувають на розгляді уряду.

"Подали на затвердження уряду 28 критичних та 11 стратегічних матеріалів. Відповідно до цих переліків підготували портфоліо ділянок надр, які можна подавати на аукціони і реалізацію в межах УРП", – підкреслив Гоцинець.

Він додав, що після затвердження списків проведуть необхідні процедури та оголосять аукціони та УРП.

При цьому, за словами Гоцинця, відповідно до національного законодавства, будуть задіяні всі необхідні механізми, зокрема стосовно дотримання норм охорони навколишнього природного середовища. Тому без оцінки потенційного впливу освоєння родовищ на довкілля жодні роботи не проводитимуться.

"Щодо ділянок надр під аукціони, попередньо їх 60, під УРП – 26. Але їхня кількість ще може змінитися – залежно від змін до законодавства, що нині готуються, та методики, яку незабаром буде затверджено", – повідомив Гоцинець.

Водночас він визнав існування проблеми з розробкою методики віднесення корисних копалин до переліку стратегічних і критичних. Розв'язати її планують за допомогою європейських партнерів, які вже долучилися до підготовки документа.

"Тільки-но методику буде затверджено, оновимо переліки й запропонуємо відповідні ділянки для аукціонів та УРП", – наголосив Гоцинець.

Зауважимо, 3 482 дійсні спеціальні дозволи на користування українськими надрами мають 2 268 компаній і 78 фізичних осіб. Значна частина спецдозволів сконцентрована в руках корпоративних груп та осіб, які перебувають під санкціями. Наприклад, група Дмитра Фірташа володіє дозволами на видобуток титану, ванадію, скандію та цирконію, тоді як компанії, пов’язані з Ігорем Коломойським, мають спецдозволи на марганцеві руди.

Угода зі США про надра

Нагадаємо, 30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. 7 травня комітет Ради з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію угоди про корисні копалини.

8 травня Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. А 12 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди.

13 квітня Україна підписала дві додаткові угоди з американською стороною щодо створення спільного фонду із розробки корисних копалин.