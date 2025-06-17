Украина начинает тендеры на добычу лития в рамках соглашения с США – NYT

Более месяца после подписания соглашения с США Украина делает первые шаги для ее реализации, готовя запуск добычи лития на большом государственном месторождении “Добра” в центральной Украине. Правительство одобрило начало подготовки тендерных процедур для частных инвесторов, что станет первым проектом в рамках договоренностей с США по совместному использованию запасов полезных ископаемых.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение New York Times.

Украина готовится к запуску добычи лития

Более месяца назад Украина заключила важное соглашение, предусматривающее предоставление Соединенным Штатам доли в ее запасах полезных ископаемых. Сегодня Киев стремится продемонстрировать администрации Трампа, что эта договоренность способна принести быстрые и ощутимые результаты.

В понедельник были приняты первые шаги, позволяющие частным инвесторам начать добычу на крупном государственном месторождении лития, сообщили двое чиновников. Этот проект станет первым, который получит официальное разрешение в рамках подписанного соглашения.

Правительство также утвердило начало работы над рекомендациями по проведению тендеров среди компаний, желающих заниматься добычей лития на месторождении "Добра", расположенном в центральной Украине. По словам чиновников, попросивших не называть их имена из-за чувствительности вопроса, это одно из крупнейших отечественных месторождений лития — критически важное сырье для производства электрических аккумуляторов.

Среди потенциальных участников тендера — консорциум инвесторов, в который входят энергетическая инвестиционная компания TechMet, частично связанная с правительством США, и миллиардер Рональд С. Лаудер, близкий к президенту Трампа.

По соглашению половина доходов от добычи полезных ископаемых в Украине будет идти в общий инвестиционный фонд США и Украины для реинвестиций в украинскую экономику, при этом США получают свою долю Трамп позиционировал соглашение как компенсацию за помощь США Украине во время войны.

Подготовка рекомендаций по тендеру продлится несколько недель, и правительство еще может решить не начинать процесс. Официальных комментариев по поводу решения пока нет, но оно свидетельствует о стремлении Украины показать Трампу прогресс в выполнении соглашения на фоне опасений относительно возможной потери поддержки США из-за затягивания переговоров о мире с Россией.

О полезных ископаемых

Соединенные Штаты заинтересованы в использовании украинских полезных ископаемых для уменьшения зависимости от Китая, контролирующего мировые поставки и применяющего экспортные ограничения как давление в торговле с США. Украина имеет большие запасы критически важных минералов, в частности, лития, графита и титана, что делает ее ключевым игроком в этой сфере.

Впрочем, эксперты предупреждают, что реализация проектов добычи займет много лет из-за устаревших исследований, поврежденной инфраструктуры и рисков, связанных с войной и коррупцией. Инвесторы предпочитают соглашения о распределении продукции, которые обеспечивают долгосрочную стабильность и налоговые льготы.

Украина уже приступила к тендерному процессу для литиевого месторождения Добра именно в рамках таких соглашений. Для более быстрой прибыли правительство предлагает привлекать инвестиции также в активно развивающуюся оборонную промышленность, имеющую потенциал для укрепления совместного инвестиционного фонда из США.