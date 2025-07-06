ЕС планирует сформировать стратегические запасы ископаемых из-за роста геополитического напряжения

Европейский Союз планирует формировать запасы критически важных ресурсов, продуктов питания и оборудования на фоне растущих геополитических рисков. Инициатива направлена на предотвращение возможных перебоев в поставках, которые могут быть вызваны вооруженными конфликтами, киберугрозами и влиянием климатических изменений.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

В проекте отмечается, что ЕС оказался в среде повышенной нестабильности, где растет активность действующих в киберпространстве хактивистов, киберпреступников и государственных структур. Также отмечается рост влияния изменения климата, ухудшение экологической ситуации и усиление гибридных угроз.

В проекте документа Европейской комиссии, который располагает Financial Times, отмечается несогласованность видения того, какие именно материалы и ресурсы следует считать жизненно необходимыми в кризисных условиях. Ожидается, что окончательная версия документа будет обнародована на следующей неделе.

Инициатива по накоплению стратегических запасов является логическим продолжением обнародованной в марте "Стратегии Союза готовности ЕС". В ней Еврокомиссия призвала государства-члены укреплять свои запасы критического оборудования, а также рекомендовала гражданам иметь резервы жизненно необходимых ресурсов не менее 72 часов в случае чрезвычайных ситуаций.

Целью этой политики является повышение устойчивости блока перед лицом потенциальных кризисов — от природных катастроф до вероятной вооруженной агрессии или экономических шоков, влияющих на цепи поставки сырья, важного для энергетики, промышленности и обороны.