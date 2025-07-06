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ЕС планирует сформировать стратегические запасы ископаемых из-за роста геополитического напряжения

ископаемые
ЕС создаст запасы критических минералов

Европейский Союз планирует формировать запасы критически важных ресурсов, продуктов питания и оборудования на фоне растущих геополитических рисков. Инициатива направлена на предотвращение возможных перебоев в поставках, которые могут быть вызваны вооруженными конфликтами, киберугрозами и влиянием климатических изменений.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

В проекте отмечается, что ЕС оказался в среде повышенной нестабильности, где растет активность действующих в киберпространстве хактивистов, киберпреступников и государственных структур. Также отмечается рост влияния изменения климата, ухудшение экологической ситуации и усиление гибридных угроз.

В проекте документа Европейской комиссии, который располагает Financial Times, отмечается несогласованность видения того, какие именно материалы и ресурсы следует считать жизненно необходимыми в кризисных условиях. Ожидается, что окончательная версия документа будет обнародована на следующей неделе.

Инициатива по накоплению стратегических запасов является логическим продолжением обнародованной в марте "Стратегии Союза готовности ЕС". В ней Еврокомиссия призвала государства-члены укреплять свои запасы критического оборудования, а также рекомендовала гражданам иметь резервы жизненно необходимых ресурсов не менее 72 часов в случае чрезвычайных ситуаций.

Целью этой политики является повышение устойчивости блока перед лицом потенциальных кризисов — от природных катастроф до вероятной вооруженной агрессии или экономических шоков, влияющих на цепи поставки сырья, важного для энергетики, промышленности и обороны.

Добавим, президент США Дональд Трамп заявил, что хочет получить от Украины доступ к редкоземельным ресурсам   в обмен на продление военной поддержки США. Разведанные запасы полезных ископаемых в Украине оценивают в $15 трлн, но более 70% месторождений приходится на Донецкую, Луганскую и Днепропетровскую области. В то же время, на рынке Украины уже присутствуют западные игроки, а украинское критическое сырье поступает на западные рынки.

Автор:
Татьяна Гойденко