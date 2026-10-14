Норвегия выделила Украине 70 млн евро на восстановление и государственные услуги

Норвегия выделяет Украине 750 млн норвежских крон (70,61 млн евро) на восстановление и поддержку государственных услуг. Благодаря механизму Всемирного банка этот вклад может помочь привлечь более 2 млрд. крон дополнительного финансирования.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения правительства Норвегии.

Средства будут направлены через Специальную программу Всемирного банка для Украины (SPUR). Взносы доноров в пределах этого механизма используются для мобилизации примерно в три раза большего объема ссуд.

Таким образом, норвежские 750 млн. крон могут обеспечить Украине более 2 млрд. крон дополнительного финансирования.

Деньги будут использовать для поддержки функционирования государства, в частности выплаты зарплат работникам бюджетной сферы – учителям и врачам, социальным выплатам и восстановлению инфраструктуры.

Норвегия уже направляла 1 млрд. крон на первый этап Специальной программы для Украины. Этот вклад стал основой для привлечения ссуд на 3 млрд крон.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде отметил, что длительные российские атаки ослабляют возможности Украины самостоятельно финансировать ключевые государственные услуги, поэтому поддержка через Всемирный банк остается одним из важнейших направлений помощи.

Общий объем программы Всемирного банка в Украине составляет около 900 млрд. норвежских крон. Денежные средства направляются не только на поддержку государственных функций, но и на развитие институтов, надлежащего управления и борьбу с коррупцией.

В норвежском правительстве также отмечают необходимость создавать условия для привлечения частного капитала к восстановлению Украины.

Напомним, в сентябре Норвегия выделила Украине еще 1 млрд крон из-за механизма Ukraine Facility. Средства были направлены на бюджетную поддержку и выполнение реформ.