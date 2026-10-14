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В Болгарии подожгли 11 антенн Starlink: систему использовали украинские военные

Starlink
В Болгарии подожгли 11 антенн Starlink

В Болгарии расследуют умышленный поджог 11 из 17 антенн Starlink на объекте вблизи Софии. По словам сопредседателя партии "Да, Болгария" Ивайла Мирчева, поврежденные антенны обеспечивали основную связь со спутниками системы SpaceX, активно используемой во время войны в Украине.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения Ивайла Мирчева и Вtvnovinite.

По данным Мирчева, инцидент произошел на секретном объекте в Софийской области. Двое мужчин в масках якобы подожгли 11 из 17 антенн, предназначенных для связи со спутниками Starlink.

"Горящие антенны служат для основной связи со спутниками Маска в космосе, которые активно используются и в войне в Украине", – заявил Мирчев.

Он также обнародовал видео, на котором видны охваченные пламенем антенны, и заявил, что после инцидента вместе с депутатом Божидаром Божановым направил парламентские запросы в Государственное агентство национальной безопасности Болгарии (ГАНС) и Министерство внутренних дел.

Болгарские власти подтвердили, что обстоятельства инцидента расследуют. Премьер-министр Румен Радев заявил, что болгарские службы работают вместе с партнерскими структурами, однако призвал пока не разглашать подробности сделки.

"Этот вопрос очень короткого времени. Мы работаем с партнерскими службами, чтобы успешно завершить эту операцию", – сказал Радев.

Глава ДАНС Пламен Тончев сообщил, что объект находится в процессе расширения, а часть ограждения была демонтирована, что облегчило доступ посторонних лиц.

По его словам, риск подобных актов саботажа сохраняется. Болгарские спецслужбы также фиксируют случаи повреждения критической инфраструктуры, в том числе железнодорожных мостов и станций.

Министр внутренних дел Иван Демерджиев сообщил, что после инцидента для защиты подобных объектов в стране приняли дополнительные меры, а их владельцам предоставили соответствующие рекомендации.

В настоящее время власти не называют ни подозреваемых, ни возможных мотивов поджога. Расследование должно установить причастных к инциденту и выяснить, идет ли речь о преднамеренной диверсии.

Напомним, в конце сентября в Польше подожгли шлюз Starlink, который обеспечивал связь для Украины. Польские власти не исключали диверсию: огонь повредил электрооборудование и генератор наземной станции.

Автор:
Татьяна Гойденко

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