У Болгарії підпалили 11 антен Starlink: систему використовували українські військові

У Болгарії розслідують навмисний підпал 11 із 17 антен Starlink на об'єкті поблизу Софії. За словами співголови партії "Так, Болгарія" Івайла Мірчева, пошкоджені антени забезпечували основний зв'язок із супутниками системи SpaceX, яку активно використовують під час війни в Україні.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Івайла Мірчева та Вtvnovinite.

За даними Мірчева, інцидент стався на секретному об'єкті в Софійській області. Двоє чоловіків у масках нібито підпалили 11 із 17 антен, призначених для зв'язку із супутниками Starlink.

"Підпалені антени служать для основного зв'язку із супутниками Маска в космосі, які активно використовуються і у війні в Україні", – заявив Мірчев.

Він також оприлюднив відео, на якому видно охоплені полум'ям антени, та заявив, що після інциденту разом із депутатом Божидаром Божановим направив парламентські запити до Державного агентства національної безпеки Болгарії (ДАНС) і Міністерства внутрішніх справ.

Болгарська влада підтвердила, що обставини інциденту розслідують. Прем'єр-міністр Румен Радев заявив, що болгарські служби працюють разом із партнерськими структурами, однак закликав поки не розголошувати подробиць операції.

"Це питання дуже короткого часу. Ми працюємо з партнерськими службами, щоб успішно завершити цю операцію", – сказав Радев.

Голова ДАНС Пламен Тончев повідомив, що об'єкт перебуває у процесі розширення, а частину огорожі було демонтовано, що полегшило доступ сторонніх осіб.

За його словами, ризик подібних актів саботажу зберігається. Болгарські спецслужби також фіксують випадки пошкодження критичної інфраструктури, зокрема залізничних мостів та станцій.

Міністр внутрішніх справ Іван Демерджиєв повідомив, що після інциденту для захисту подібних об'єктів у країні вжили додаткових заходів, а їхнім власникам надали відповідні рекомендації.

Наразі влада не називає ані підозрюваних, ані можливих мотивів підпалу. Розслідування має встановити причетних до інциденту та з'ясувати, чи йдеться про навмисну диверсію.

Нагадаємо, наприкінці вересня у Польщі підпалили шлюз Starlink, який забезпечував зв’язок для України. Польська влада не виключала диверсію: вогонь пошкодив електрообладнання та генератор наземної станції.