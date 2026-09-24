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У Польщі підпалили шлюз Starlink, який забезпечує зв'язок для України

Starlink
Невідомі підпалили шлюз Starlink у Польщі, який забезпечує Україну інтернетом

Наземний шлюз супутникового зв'язку Starlink, що забезпечує інтернетом Україну, підпалили в Польщі. Влада не виключає диверсії.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Інцидент стався 23 вересня увечері на території наземної базової станції супутникового зв'язку Starlink у Волі-Кробівській Мазовецькому воєводстві.

За словами пожежників, було здійснено підпал розподільчої станції, а також пошкоджено електрогенераторну установку. На місце події викликали правоохоронців.

Вогонь охопив електрообладнання та генератор – саме вони забезпечують роботу станції.

За словами віце-прем'єра Польщі Кшиштофа Гавковського, це міг бути свідомий саботаж, мета якого — вивести станцію з ладу та порушити інтернет-зв'язок, у тому числі для українських військових. Нині системи вже працюють.

Наземний шлюз Starlink у у Волі-Кробівській Мазовецькому воєводстві разом з аналогічним недалеко від литовського Каунасу забезпечує доступ до супутникового  інтернету Україні, а також великій частині Центральної та Східної Європи.

Нагадаємо, в кінці вересня 2025 року президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який продовжує фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні. 

Додамо, термінали Starlinkвід компанії SpaceX Ілона Маска відіграють ключову роль у забезпеченні зв'язку в Україні під час війни. Але на фронті їх використовують не лише українці, а й росіяни. Хоча SpaceX заборонила використання в РФ Starlink, з'явилося безліч посередників, які купують термінали і відправляють їх в РФ.

Автор:
Світлана Манько

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