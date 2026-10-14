Украина готова к переходным ограничениям для агросектора при вступлении в ЕС

Украина готова к постепенной интеграции аграрного сектора в Европейский Союз и допускает переходные периоды для прямых выплат аграриям, специальные условия доступа к европейскому рынку и защитные механизмы отдельных чувствительных товаров. В Киеве считают, что конкретные правила нужно согласовывать уже сейчас, чтобы у украинских и европейских производителей было время адаптироваться.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, опубликованное "Интерфакс-Украина".

"Опыт предыдущих расширений показывает, что у Европейского Союза достаточно инструментов для постепенной интеграции новых аграрных секторов. Мы готовы обсуждать переходные периоды для прямых выплат, специальные условия доступа к рынку и защитные механизмы для отдельных чувствительных товаров", - отметил Высоцкий.

Одним из возможных вариантов он назвал постоянный мониторинг ситуации на аграрном рынке по примеру механизма, применяемого при интеграции Испании. Если возникают заранее определенные риски, стороны могут применять согласованные инструменты реагирования.

По словам министра, такой подход позволил бы защитить чувствительные сегменты европейского рынка и дать украинским производителям понятные и прогнозируемые условия работы.

Высоцкий также напомнил о опыте расширения ЕС в 2004 году. Тогда новые государства-члены изначально получали прямые выплаты аграриям в размере 25% уровня поддержки в старых странах ЕС. В 2005 году доля возросла до 30%, в 2006 году – до 35%, а полный уровень выплат они достигли в 2013 году.

Переходные периоды использовались и для адаптации производства к европейским стандартам. В частности, после вступления Польши в ЕС сотни предприятий мясной, молочной и рыбоперерабатывающей отраслей получили дополнительное время для выполнения требований Евросоюза, часть из них – до конца 2006 года.

Высоцкий подчеркнул, что будущие правила необходимо определить еще во время переговоров, поскольку их предсказуемость будет напрямую влиять на решения бизнеса по инвестициям.

По его словам, украинский аграрный сектор может усилить продовольственную безопасность и экспортные возможности ЕС, а также создать возможности совместных инвестиций в производство и переработку.

Напомним, Европейская комиссия ранее предложила ограничить Украине доступ к аграрным субсидиям и отдельным сегментам аграрного рынка после вступления в ЕС. Конкретные механизмы, товары и сроки таких ограничений пока не определены и должны быть предметом переговоров.