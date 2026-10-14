Україна готова на перехідні обмеження для агросектору під час вступу до ЄС

Україна готова до поступової інтеграції аграрного сектору в Європейський Союз і допускає перехідні періоди для прямих виплат аграріям, спеціальні умови доступу до європейського ринку та захисні механізми для окремих чутливих товарів. У Києві вважають, що конкретні правила потрібно узгоджувати вже зараз, щоб українські та європейські виробники мали час адаптуватися.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, опубліковане "Інтерфакс-Україна".

"Досвід попередніх розширень показує, що Європейський Союз має достатньо інструментів для поступової інтеграції нових аграрних секторів. Ми готові обговорювати перехідні періоди для прямих виплат, спеціальні умови доступу до ринку та захисні механізми для окремих чутливих товарів", – зазначив Висоцький.

Одним із можливих варіантів він назвав постійний моніторинг ситуації на аграрному ринку за прикладом механізму, який застосовували під час інтеграції Іспанії. Якщо виникатимуть заздалегідь визначені ризики, сторони зможуть застосовувати погоджені інструменти реагування.

За словами міністра, такий підхід дозволив би захистити чутливі сегменти європейського ринку і водночас дати українським виробникам зрозумілі та прогнозовані умови роботи.

Висоцький також нагадав досвід розширення ЄС у 2004 році. Тоді нові держави-члени спочатку отримували прямі виплати аграріям у розмірі 25% від рівня підтримки у старих країнах ЄС. У 2005 році частка зросла до 30%, у 2006 році – до 35%, а повного рівня виплат вони досягли у 2013 році.

Перехідні періоди використовували й для адаптації виробництва до європейських стандартів. Зокрема, після вступу Польщі до ЄС сотні підприємств м'ясної, молочної та рибопереробної галузей отримали додатковий час для виконання вимог Євросоюзу, для частини з них – до кінця 2006 року.

Висоцький наголосив, що майбутні правила необхідно визначити ще під час переговорів, оскільки їхня передбачуваність безпосередньо впливатиме на рішення бізнесу щодо інвестицій.

За його словами, український аграрний сектор може посилити продовольчу безпеку та експортні можливості ЄС, а також створити можливості для спільних інвестицій у виробництво та переробку.

Нагадаємо, Європейська комісія раніше запропонувала обмежити Україні доступ до аграрних субсидій та окремих сегментів аграрного ринку після вступу до ЄС. Конкретні механізми, товари та строки таких обмежень поки не визначені й мають стати предметом переговорів.