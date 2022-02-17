Верховная Рада приняла закон о криптовалютах. Что не понравилось Зеленскому в предыдущей версии?

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3637 "О виртуальных активах". Ранее этот документ ветировал президент Украины Владимир Зеленский, отправив его на доработку и отметив: регулирование оборота виртуальных активов нужно отнести к компетенции Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

За законопроект с предложениями президента проголосовало 272 народных депутата.

Закон определяет понятие и правовой статус "виртуального актива", а также вопросы права собственности и осуществления сделок с подобными активами в Украине. В частности, после подписания гарантом этого документа юридический статус получат криптовалюты, а участники рынка смогут в суде защищать свои права на них. Кроме того, в Украине смогут работать международные биржи, хотя для этого им придется пройти государственную регистрацию в Украине и подавать отчеты о своей деятельности.

Благодаря закону владельцы криптовалют в Украине смогут легально обменивать, например, биткоины, вносить их в налоговые декларации, а также запускать блокчейн-бизнес. Иностранные криптовалютные биржи, в свою очередь, впервые смогут работать в нашей стране полностью официально.

Изначально авторы инициативы предложили сделать регулятором рынка виртуальных активов Министерство цифровой трансформации. В отдельных случаях полномочия хотели предоставить НБУ и Национальной комиссии по ценным бумагам. При этом предусматривалось и создание нового регулятора — Национальной службы по регулированию обращения виртуальных активов (НСВА). Именно ей хотели дать права на выдачу криптокомпаниям разрешений для работы в Украине.

Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков ранее отмечал, что после принятия закона владельцы криптовалют получат ряд преимуществ — они, как минимум, смогут защитить свое состояние в виртуальных активах, если что-то случится. Также криптоэнтузиасты смогут легально обменять свои активы и даже задекларировать их. Борняков подчеркнул: власти ожидают, что появится полноценный рынок посреднических услуг для оплаты товаров криптоактивами, их хранения и обмена.

Непосредственно перед первым голосованием за второе чтение этого законопроекта в Комитете Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики заявили, что объем транзакций в Украине с виртуальными активами составляет около $150-200 млн в день, а капитализация виртуальных активов — больше $2 млрд.

Однако после того, как 21 сентября закон отправили на подпись президенту, Зеленский ветировал его и 5 октября вернул со своими предложениями.

"Закон предлагает осуществлять государственное регулирование рынка виртуальных активов различными государственными органами в зависимости от вида виртуальных активов. В то же время мировой опыт свидетельствует о том, что регулирование деятельности по торговле, обмену и хранению виртуальных активов осуществляется регуляторами финансовых рынков. В частности, в публичных отчетах Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) отмечается, что определенные виды виртуальных активов по своей экономической сущности содержат признаки, характерные для финансовых инструментов", — говорится в его обращении к народным депутатам.

Что же конкретно не понравилось в законе президенту? Во-первых, по его словам, закон не создает "завершенных правовых механизмов, необходимых для его реализации". Нормы не обеспечивают "понятных и прозрачных условий для участников рынка виртуальных активов и инвесторов", а это не позволит необходимым способом обеспечить их права.

Во-вторых, создание нового центрального органа исполнительной власти, которое предполагается в законе, потребует значительных расходов из государственного бюджета Украины, а их источники покрытия не определены. Именно поэтому ключевым регулятором рынка виртуальных активов гарант предложил сделать Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФ), а также НБУ.

В Главном научно-экспертном управлении парламента некоторые правки Зеленского раскритиковали. Там отмечают, что одно из его предложений звучит следующим образом: "В установленных НКЦБФ случаях и порядке участники рынков капитала имеют право на осуществление соответствующего вида деятельности поставщика услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, без получения разрешений". Эксперты ВР убеждены, что эту часть можно понять не только как установление Нацкомиссией общего порядка, но и как возможность устанавливать исключительные условия для определенных участников рынков капитала. А это уже создает потенциальный коррупционный риск.

Также Зеленский предлагает установить, что "Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальный банк Украины обязаны сотрудничать в соответствии с положениями закона". Но в законе "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг" уже содержится такая норма. При этом существующая норма и предложенная президентом существенно отличаются.

"В этой связи возникает вопрос, положениями какого закона нужно будет руководствоваться этим органам по сотрудничеству и координации деятельности в сфере оборота виртуальных активов в случае принятия закона", — резюмируют ГНЭУ.

Напомним, внесенный год назад на рассмотрение парламента законопроект "О виртуальных активах" был утвержден 8 сентября 2021 года. Предоставление криптовалютам законом №3637 правового статуса в Украине, с точки зрения власти, даст возможность бизнесу официально работать с виртуальными активами. Пользой для государства от такой деятельности должны стать дополнительные налоговые поступления в бюджет.

"Фактически государство предлагает бартер: правовое регулирование в обмен на налоговые поступления", — отметил юрист юридической группы LCF Игорь Белицкий. При этом переходные положения принятого законопроекта предусматривают вступление в силу только после принятия изменений в правила налогообложения криптовалют — сам закон "О виртуальных активах" является рамочным.