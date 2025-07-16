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Почти 2 триллиона евро: проект бюджета ЕС на 2028-2034 годы предусматривает рекордные расходы

здание Европейской комиссии в Брюсселе, флаги ЕС
Еврокомиссия представила свое предложение по долгосрочному бюджету ЕС.

16 июля Европейская комиссия представила свое предложение по долгосрочному бюджету ЕС, так называемому многолетнему финансовому рамочному плану (MFF), который будет действовать в течение семи лет и предусматривает рекордные расходы в сумме около 2 триллионов евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

"Почти 2 триллиона евро или 1,26% от среднего валового национального дохода ЕС в период с 2028 по 2034 год будут направлены на поддержку стремления Европы к независимости, безопасности, процветанию и благополучию в течение ближайшего десятилетия. Растущие проблемы Европы в области безопасности, обороны, конкурентоспособности требуют решительного и дальновидного ответа", - объяснили в Еврокомиссии.

Кроме того, в документе предложено провести фундаментальную перестройку бюджета Европейского Союза, которая значительно повысит способность блока реализовывать основные политические решения, решать возникающие новые приоритеты и продолжать поддерживать людей, бизнес, страны ЕС, регионы и партнеров.

Ключевые особенности нового бюджета ЕС

Проект бюджета Европейского Союза на 2028-2037 годы ориентирован на:

  • инвестиции в людей, страны и регионы ЕС;
  • содействие образованию и демократическим ценностям;
  • обеспечение процветания посредством конкурентоспособности, исследований и инноваций;
  • защита людей, повышение готовности и устойчивости к новым вызовам по защите Европы;
  • построение партнерств в целях укрепления позиций Европы в мире;
  • привлечение новых собственных ресурсов для достижения общих амбиций.

Предложение будет обсуждаться с Европейским парламентом и Советом ЕС перед окончательным принятием. Новый бюджет вступит в силу в январе 2028 года.

Напомним, Европейский Союз рассматривает возможность создания фонда в размере €100 млрд ($117 млрд) для поддержки Украины, поскольку война с Россией после полномасштабного вторжения Москвы не демонстрирует признаков завершения

Автор:
Татьяна Ковальчук