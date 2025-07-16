Почти 2 триллиона евро: проект бюджета ЕС на 2028-2034 годы предусматривает рекордные расходы

16 июля Европейская комиссия представила свое предложение по долгосрочному бюджету ЕС, так называемому многолетнему финансовому рамочному плану (MFF), который будет действовать в течение семи лет и предусматривает рекордные расходы в сумме около 2 триллионов евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

"Почти 2 триллиона евро или 1,26% от среднего валового национального дохода ЕС в период с 2028 по 2034 год будут направлены на поддержку стремления Европы к независимости, безопасности, процветанию и благополучию в течение ближайшего десятилетия. Растущие проблемы Европы в области безопасности, обороны, конкурентоспособности требуют решительного и дальновидного ответа", - объяснили в Еврокомиссии.

Кроме того, в документе предложено провести фундаментальную перестройку бюджета Европейского Союза, которая значительно повысит способность блока реализовывать основные политические решения, решать возникающие новые приоритеты и продолжать поддерживать людей, бизнес, страны ЕС, регионы и партнеров.

Ключевые особенности нового бюджета ЕС

Проект бюджета Европейского Союза на 2028-2037 годы ориентирован на:

инвестиции в людей, страны и регионы ЕС;

содействие образованию и демократическим ценностям;

обеспечение процветания посредством конкурентоспособности, исследований и инноваций;

защита людей, повышение готовности и устойчивости к новым вызовам по защите Европы;

построение партнерств в целях укрепления позиций Европы в мире;

привлечение новых собственных ресурсов для достижения общих амбиций.

Предложение будет обсуждаться с Европейским парламентом и Советом ЕС перед окончательным принятием. Новый бюджет вступит в силу в январе 2028 года.

Напомним, Европейский Союз рассматривает возможность создания фонда в размере €100 млрд ($117 млрд) для поддержки Украины, поскольку война с Россией после полномасштабного вторжения Москвы не демонстрирует признаков завершения