ЕС готовится создать фонд на €100 млрд для долгосрочной поддержки Украины – Bloomberg

Европейский Союз рассматривает возможность создания фонда в размере €100 млрд ($117 млрд) для поддержки Украины, поскольку война с Россией после полномасштабного вторжения Москвы не демонстрирует признаков завершения

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что эти средства могут стать частью предложения ЕС по его следующему семилетнему бюджету, который должен быть представлен в этом месяце. Если страны ЕС согласятся с этим в рамках бюджетных переговоров, финансирование начнется в 2028 году, чтобы обеспечить стабильную финансовую помощь Украине.

С начала полномасштабного вторжения ЕС предоставил Украине почти 160 млрд евро поддержки. Эта сумма включает фонд в размере 50 миллиардов евро, который будет предоставлять гранты и кредиты до 2027 года. Вместе со странами "Группы семи", ЕС также создал для Киева кредитный инструмент на сумму 50 миллиардов долларов, использующий средства, полученные от замороженных активов Центрального банка РФ.

Новая схема финансирования будет соответствовать действующей модели, согласно которой Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, оказывает помощь Украине в виде грантов и кредитов.

Такая идея рассматривается вместе с другими вариантами и будет обсуждаться в середине июля.

В июне Еврокомиссия сообщила министрам финансов ЕС, что потребности Украины должны быть покрыты до начала 2027 года. Увеличение расходов на оборону в этом году на 8,4 миллиарда долларов, как ожидается, будет профинансировано из внутренних источников.

Комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис заявил журналистам, что блок сейчас оценивает и работает "над разными вариантами", чтобы обеспечить финансирование на следующий год. Он добавил, что ЕС "готов оказывать всю необходимую поддержку Украине столько, сколько потребуется".

Домбровскис заявил, что Еврокомиссия рассмотрит варианты увеличения помощи "через бюджет ЕС, а также из-за возможностей использования поступлений от российских суверенных активов" после того, как Международный валютный фонд оценит потенциальный дефицит финансирования Украины.

Напомним, Украина обратилась в Евросоюз с инициативой партнерского участия в финансировании ВСУ и последующей интеграции украинской армии в оборонную структуру Европы.