Приостановка финансирования USAID: ЕС ищет варианты, как восполнить пробелы с помощью Украине

Европейский Союз изучает возможности дополнительного финансирования для Украины посредством сворачивания программ гуманитарной и другой помощи Агентства США по международному развитию ( USAID ).

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Об этом сообщил еврокомиссар по экономике, внедрению и упрощению Валдис Домбровскис, находящийся с визитом в Киеве, пишет "Укринформ".

По его словам, ЕС предусмотрел значительные объемы финансирования для поддержки Украины в текущем году.

"Мы следим за развитием событий в отношении США, их военной и гуманитарной помощи и изучаем, по мере необходимости, где мы должны закрыть определенные пробелы», – заявил Домбровскис, отвечая на вопрос о том, готов ли ЕС по крайней мере частично обеспечить финансирование проектов, ранее внедрявшихся за счет средств USAID.

Еврокомиссар напомнил, что ЕС уже является крупнейшим поставщиком помощи Украине, которая больше по объему, чем переданная США.

Он убеждает, что программы поддержки ЕС в основном выполняются по плану, в том числе в рамках инициативы "Группы семи" по кредиту, гарантированному доходами из замороженных российских активов (ERA).

Приостановка финансирования USAID

Отметим, что украинский офис USAID получил приказ приостановить действие всех проектов в Украине и их финансирование. В списке не только антикоррупционные программы, но и образовательные и энергетические.

Финансирование проектов было прекращено после распоряжения Государственного департамента США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней для аудита. В то же время президент Владимир Зеленский поручил чиновникам отчитаться о приостановленных сейчас программах американской поддержки USAID и пообещал, что часть из них профинансируют за государственный счет.

По данным сайта USAID Украина, с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года агентство предоставило Киеву 2,6 млрд долларов на гуманитарную помощь и направило 5 млрд долларов на развитие проектов. Кроме того, было выделено 30 млрд долларов в форме прямой бюджетной поддержки.

В целом, USAID инвестирует и поддерживает 29 различных сфер в 158 странах мира. Среди ключевых направлений – экономический рост и торговля, гуманитарная помощь, образование, энергетика, развитие инфраструктуры, технологии и другие отрасли.