Призупинення фінансування USAID: ЄС шукає варіанти, як заповнити прогалини з допомогою Україні

Європейський Союз вивчає можливості додаткового фінансування для України через згортання програм гуманітарної та іншої допомоги Агентства США із міжнародного розвитку (USAID).

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомив єврокомісар з питань економіки, впровадження та спрощення Валдіс Домбровскіс, який перебуває із візитом у Києві, пише "Укрінформ".

За його словами, ЄС передбачив значні обсяги фінансування для підтримки України цього року.

"Ми стежимо за розвитком подій щодо США, їхньої військової та гуманітарної допомоги і вивчаємо, по мірі необхідності, де ми повинні закрити певні прогалини», – заявив Домбровскіс,відповідаючи на запитання про те, чи готовий ЄС принаймні частково забезпечити фінансування проєктів, які раніше впроваджувалися за рахунок коштів USAID.

Єврокомісар нагадав, що ЄС вже є найбільшим постачальником допомоги Україні, яка є більшою за обсягом ніж та, що передана США.

Він переконує, що програми підтримки ЄС в основному виконуються за планом, в тому числі в рамках ініціативи «Групи семи» щодо кредиту, гарантованого доходами із заморожених російських активів (ERA).

Призупинення фінансування USAID

Зауважимо, український офіс USAID отримав наказ призупинити дію всіх проєктів в Україні та їх фінансування. У переліку не лише антикорупційні програми, а й освітні та енергетичні.

Фінансування проєктів припинили після розпорядження Державного департаменту США про зупинку програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту. Натомість президент Володимир Зеленський доручив урядовцям дати звіт щодо тих програм американської підтримки USAID, які наразі призупинені, і пообіцяв, що частину з них профінансують державним коштом.

За даними сайту USAID Україна, з початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року агенція надала Києву 2,6 млрд доларів на гуманітарну допомогу та спрямувала 5 млрд доларів на розвиткові проєкти. Окрім цього, було виділено 30 млрд доларів у формі прямої бюджетної підтримки.

Загалом USAID інвестує та підтримує 29 різних сфер у 158 країнах світу. Серед ключових напрямів – економічне зростання та торгівля, гуманітарна допомога, освіта, енергетика, розвиток інфраструктури, технології та інші галузі.