Японська агенція JICA планує замінити USAID в енергетичних та інфраструктурних проєктах в Україні

Японське агентство з міжнародної співпраці (JICA) розглядає можливість фінансування енергетичних та інфраструктурних проєктів в Україні, які раніше підтримувало USAID.

Про це повідомив голова українського офісу JICA Хідекі Мацунага під час V українсько-японського форуму, організованого Центром "Нова Європа", інформує Укрінформ.

Японія замість США

Мацунага зазначив, що підходи JICA та USAID дещо відрізняються, і тому буде складно повністю адаптувати програми USAID, зокрема у правовій сфері, а також безпосередньо фінансувати громадянське суспільство.

Голова українського офісу JICA зазначив, що агентство прагне виявити прогалини в енергетичному секторі та максимально їх заповнити, незважаючи на бюджетні обмеження. Він підкреслив важливість розвитку енергетичної галузі та інфраструктури і запевнив, що ці напрямки будуть вивчені для подальшої підтримки.

Що відомо про JICA

Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) — урядова організація, яка здійснює офіційну допомогу з розвитку (ODA) від уряду Японії. Засноване у 1974 році, агентство працює в більш ніж 150 країнах світу, зокрема в Україні з 2014 року.

Основні напрями діяльності JICA охоплюють інфраструктурні проєкти, енергетику, медицину, освіту, екологію та розвиток приватного сектора.

В Україні агентство зосереджує увагу на відновленні критичної інфраструктури, модернізації енергетики та підвищенні економічної стійкості. JICA надає фінансування через гранти, технічну допомогу та пільгові кредити, активно співпрацюючи з урядами, міжнародними організаціями та бізнесом для реалізації великих проєктів.

Ліквідація USAID

21 січня 2025 року Трамп видав указ про призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів, включаючи допомогу через USAID. Україна, яка була одним з основних отримувачів американської допомоги через USAID, також постраждала від цього рішення.

3 лютого було закрито штаб-квартиру USAID. Співробітники отримали вказівки залишитися вдома. Того ж дня державний секретар США Марко Рубіо оголосив, що він виконує обов'язки директора Агентства з міжнародного розвитку (USAID). Перед цим український офіс USAID отримав наказ призупинити дію всіх проєктів в Україні та їх фінансування. У переліку не лише антикорупційні програми, а й освітні та енергетичні.

Зокрема, 28 лютого США припинили програму відновлення енергетики України, що фінансувалась через USAID.

Натомість президент Володимир Зеленський доручив урядовцям дати звіт щодо тих програм американської підтримки USAID, які наразі призупинені, і пообіцяв, що частину з них профінансують державним коштом.