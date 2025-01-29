Призупинення фінансування USAID: на частину програм виділять кошти з бюджету

Президент Володимир Зеленський доручив урядовцям дати звіт щодо тих програм американської підтримки USAID, які наразі призупинені на 90 днів і пообіцяв, що частину з них профінансують державним коштом.

Зеленський доручив підготувати звіт про зупинені програми підтримки

За словами президента, віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба та інші урядовці з’ясовують, які саме програми зараз у дефіциті, оскільки майже всі вони проходили не через уряд, а безпосередньо через громади та різні організації.

Зеленський пообіцяв визначити, які з них критичні й потребують "рішень уже зараз". Частину такого фінансування він пообіцяв забезпечити завдяки державним фінансам, частину — обговорити з європейцями та американцями.

"Це стосується багатьох сфер — від зв’язку, цифровізації до підтримки ветеранів, шкіл, лікарень та відбудови. Звісно, деталі програм не були державною справою, але урядовці представлять мені все те, що є пріоритетним, що стосується українських дітей передусім, наших ветеранів, програм захисту нашої інфраструктури, – пріоритетні речі ми обов’язково підтримаємо", — наголосив Зеленський.

Неочікувана та неприємна новина

В Офісі президента також заявили, що мають намір розпочати "предметні консультації" з американськими партнерами для продовження фінансування проєктів гуманітарного напряму.

Як зауважила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, те, що USAID зупинило фінансування всіх програм і проєктів в Україні, – неочікувана та неприємна новина як для влади, так і для громадського сектору, однак це не перше й не останнє випробування, яке Україна має здолати.

"Я опікуюсь гуманітарним реагуванням, і пауза на 90 днів від ключового донора не може не бентежити. Але я впевнена, що на гуманітарному напрямку ми все стабілізуємо", - переконана Верещук.

"Найближчим часом почнемо предметні консультації з нашими американськими партнерами з метою найскорішого продовження фінансування проєктів із гуманітарного реагування в Україні", - додала вона.

До стабілізації ситуації посадовиця закликала проєктні команди зберегти людей і напрацювання.

Український офіс USAID зупиняє фінансування всіх проєктів

Український офіс Агентства США з міжнародного розвитку (United States Agency for International Development, USAID) отримав наказ призупинити дію всіх проєктів в Україні та їх фінансування.

У переліку не лише антикорупційні програми, а й освітні та енергетичні.

Фінансування проєктів припинили після розпорядження Державного департаменту США про зупинку програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту.

Як ідеться на сайті USAID Україна, з початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року агенція надала Києву 2,6 млрд доларів на гуманітарну допомогу, а також спрямувала 5 млрд доларів допомоги на розвиток. Ще 30 мільярдів доларів були виділені у формі прямої бюджетної підтримки.

Загалом агенція інвестує та підтримує 29 різних сфер у 158 країнах по всьому світу. Зокрема, йдеться про економічне зростання і торгівлю, гуманітарну допомогу, освіту, енергетику, інфраструктуру, технології тощо.