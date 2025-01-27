Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,93

--0,05

EUR

43,92

+0,25

Готівковий курс:

USD

42,18

42,15

EUR

44,35

44,15

ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Мінсоцполітики пояснили, як працюють програми після зупинки допомоги від США

Жолнович
Оксана Жолнович наразі не назвала програми, які закриються після зупинки фінансування від USAID. Фото: Delo.ua

У Міністерстві соціальної політики ще не з’ясували, фінансування щодо яких підрядників буде зупинено після призупинення донорської допомоги від USAID.

Зупинка фінансування міжнародних програм від США буде більш відчутно позначиться на роботі громадського сектору, аніж на великих бюджетних проєктах. На цьому наголосила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович на пресконференції 27 січня в Києві, відповідаючи на запитання, чи вплинуло призупинення невійськової допомоги США на соціальну політику в Україні.

Водночас очільниця Мінсоцполітики не назвала програми, фінансування щодо яких підрядників буде зупинено.

«Насправді поки не дуже (вплинула – ред.) на соціальну політику держави, бо у нас є велика кількість домовленостей із європейськими партнерами, зокрема з Великою Британією і Світовим банком», – зазначила міністерка.   

З одного боку Оксана Жолнович наголосила, що деякі проєкти Мінсоцполітики фінансуються зараз з Американської агенції з міжнародного розвитку (USAID), проте додала, що ці партнери – не єдині.

«Поки ми ще тільки з’яcовуємо, фінансування щодо яких підрядників буде зупинено. Але поки ситуація – не критична», – пояснила Жолнович.

Нагадаємо, 21 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям. 

Після чого стало відомо, що український офіс USAID зупиняє фінансування всіх проєктів.

Автор:
Леся Соловчук