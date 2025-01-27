В Мінсоцполітики пояснили, як працюють програми після зупинки допомоги від США

У Міністерстві соціальної політики ще не з’ясували, фінансування щодо яких підрядників буде зупинено після призупинення донорської допомоги від USAID.

Зупинка фінансування міжнародних програм від США буде більш відчутно позначиться на роботі громадського сектору, аніж на великих бюджетних проєктах. На цьому наголосила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович на пресконференції 27 січня в Києві, відповідаючи на запитання, чи вплинуло призупинення невійськової допомоги США на соціальну політику в Україні.

Водночас очільниця Мінсоцполітики не назвала програми, фінансування щодо яких підрядників буде зупинено.

«Насправді поки не дуже (вплинула – ред.) на соціальну політику держави, бо у нас є велика кількість домовленостей із європейськими партнерами, зокрема з Великою Британією і Світовим банком», – зазначила міністерка.

З одного боку Оксана Жолнович наголосила, що деякі проєкти Мінсоцполітики фінансуються зараз з Американської агенції з міжнародного розвитку (USAID), проте додала, що ці партнери – не єдині.

«Поки ми ще тільки з’яcовуємо, фінансування щодо яких підрядників буде зупинено. Але поки ситуація – не критична», – пояснила Жолнович.

Нагадаємо, 21 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.

Після чого стало відомо, що український офіс USAID зупиняє фінансування всіх проєктів.