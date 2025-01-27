Український офіс USAID зупиняє фінансування всіх проєктів

Український офіс Агентства США з міжнародного розвитку (United States Agency for International Development, USAID) отримав наказ призупинити дію всіх проєктів в Україні та їх фінансування. У переліку не лише антикорупційні програми, а й освітні та енергетичні.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на працівника офісу USAID у Києві.

Зазначається, що фінансування проєктів припинили після розпорядження Державного департаменту США про зупинку програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту.

Водночас, як повідомив співрозмовник видання, детальними вказівками, як планують реалізовувати директиву та чи будуть виключення, працівники наразі не володіють.

У пресслужбі USAID "Суспільному" повідомили, що перенаправили запит до Держдепу США.

Варто зазначити, що USAID в Україні підтримує відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи.

Нагадаємо, 21 січня Президент СШАДональд Трамппідписав указ про призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.

Американські дипломати закликають зробити виняток для України в зупиненні допомоги

Американські дипломати попросили терміново виключили програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів, виданої держсекретарем Держдепу США Марко Рубіо, повідомляє Financial Times з посиланням на документи та джерела.

Високопосадовці Бюро з європейських і євразійських справ Держдепартаменту звернулися до Рубіо з проханням про повне виключення діяльності Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні з нової широкомасштабної директиви.

"Наразі ми не знаємо, чи буде схвалено цей запит повністю чи частково, але поки що є позитивні сигнали з Вашингтона", — йдеться в електронному листі, надісланому співробітникам USAID в Україні.

Агентство також попросило співробітників оцінити програми "та знайти способи більш чіткої підтримки директиви держсекретаря зробити США безпечнішими, сильнішими та процвітаючими".

Українські посадовці та представники неурядових організацій застерігають, що без відповідного дозволу від Рубіо під загрозою опиняться ключові програми, зокрема підтримка шкіл і лікарень, а також ініціативи щодо розвитку економічної та енергетичної інфраструктури.

Про USAID

United States Agency for International Development (USAID) – агенція США з міжнародного розвитку, заснована у 1961 році. Має регіональні місії у Центральній та Південній Африці, Азії, на Близькому Сході, в Латинській Америці та країнах Карибського басейну, а також у Європі.

Як ідеться на сайті USAID Україна, з початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року агенція надала Києву 2,6 млрд доларів на гуманітарну допомогу, а також спрямувала 5 млрд доларів допомоги на розвиток. Ще 30 мільярдів доларів були виділені у формі прямої бюджетної підтримки.

Загалом агенція інвестує та підтримує 29 різних сфер у 158 країнах по всьому світу. Зокрема, йдеться про економічне зростання і торгівлю, гуманітарну допомогу, освіту, енергетику, інфраструктуру, технології тощо.