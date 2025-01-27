В Минсоцполитики объяснили, как работают программы после остановки помощи от США

В Министерстве социальной политики еще не выяснили, финансирование по которым подрядчиков будет остановлено после приостановки донорской помощи от USAID.

Остановка финансирования международных программ от США будет более ощутимо отразиться на работе общественного сектора, чем на крупных бюджетных проектах. Об этом заявила министерша социальной политики Украины Оксана Жолнович на пресс-конференции 27 января в Киеве, отвечая на вопрос, повлияла ли приостановка невоенной помощи США на социальную политику в Украине.

В то же время глава Минсоцполитики не назвала программы, финансирование по которым подрядчиков будет остановлено.

«На самом деле пока не очень (повлияла – ред.) на социальную политику государства, потому что у нас есть большое количество договоренностей с европейскими партнерами, в частности с Великобританией и Всемирным банком», – отметила министерша.

С одной стороны, Оксана Жолнович подчеркнула, что некоторые проекты Минсоцполитики финансируются сейчас из Американского агентства по международному развитию (USAID), однако добавила, что эти партнеры – не единственные.

«Пока мы еще только выясняем, финансирование по которым подрядчиков будет остановлено. Но пока ситуация – не критична», – объяснила Жолнович.

Напомним, 21 января президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении всех программ внешней помощи США на 90 дней до проведения проверок, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.

После чего стало известно, что украинский офис USAID останавливает финансирование всех проектов.