Приостановка финансирования USAID: на часть программ выделят средства из бюджета

Президент Владимир Зеленский поручил чиновникам дать отчет по тем программам американской поддержки USAID, которые приостановлены на 90 дней и пообещал, что часть из них профинансируют за государственный счет.

Зеленский поручил подготовить отчет об остановленных программах поддержки

По словам президента, вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба и другие чиновники выясняют, какие именно программы сейчас в дефиците, поскольку почти все они проходили не через правительство, а непосредственно через общины и разные организации. .

Зеленский пообещал определить, какие из них критичны и нуждаются в "решениях уже сейчас". Часть такого финансирования он пообещал обеспечить благодаря государственным финансам, часть обсудить с европейцами и американцами.

"Это касается многих сфер — от связи, цифровизации до поддержки ветеранов, школ, больниц и восстановления. Конечно, детали программ не были государственным делом, но чиновники представят мне все то, что приоритетно, что касается украинских детей прежде всего, наших ветеранов, программ защиты нашей инфраструктуры, – приоритетные вещи мы обязательно поддержим" , — подчеркнул Зеленский.

Неожиданная и неприятная новость

В офисе президента также заявили, что намерены начать "предметные консультации" с американскими партнерами для продолжения финансирования проектов гуманитарного направления.

Как отметила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук, то, что USAID остановило финансирование всех программ и проектов в Украине – неожиданная и неприятная новость как для власти, так и для общественного сектора, однако это не первое и не последнее испытание, которое Украина должна преодолеть. .

"Я опекаю гуманитарное реагирование, и пауза на 90 дней от ключевого донора не может не смущать. Но я уверена, что на гуманитарном направлении мы все стабилизируем", — убеждена Верещук.

"В ближайшее время начнем предметные консультации с нашими американскими партнерами с целью скорейшего продолжения финансирования проектов по гуманитарному реагированию в Украине", — добавила она.

К стабилизации ситуации чиновник призвала проектные команды сохранить людей и наработки.

Украинский офис USAID останавливает финансирование всех проектов

Украинский офис Агентства США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID) получил приказ приостановить действие всех проектов в Украине и их финансирование.

В списке не только антикоррупционные программы, но и образовательные и энергетические.

Финансирование проектов было прекращено после распоряжения Государственного департамента США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней для аудита.

Как говорится на сайте USAID Украина, с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года агентство предоставило Киеву 2,6 млрд долларов на гуманитарную помощь, а также направило 5 млрд долларов помощи на развитие. Еще 30 миллиардов долларов были выделены в форме прямой бюджетной поддержки.

В целом, агентство инвестирует и поддерживает 29 различных сфер в 158 странах по всему миру. В частности, речь идет об экономическом росте и торговле, гуманитарной помощи, образовании, энергетике, инфраструктуре, технологиях и т.д.