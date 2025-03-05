Японское агентство JICA планирует заменить USAID в энергетических и инфраструктурных проектах в Украине

Японское агентство по международному сотрудничеству (JICA) рассматривает возможность финансирования энергетических и инфраструктурных проектов в Украине, ранее поддерживаемых USAID.

Об этом сообщил глава украинского офиса JICA Хидеки Мацунага во время V украинско-японского форума, организованного Центром "Новая Европа", информирует Укринформ.

Япония вместо США

Мацунага отметил, что подходы JICA и USAID несколько отличаются, поэтому будет сложно полностью адаптировать программы USAID, в частности в правовой сфере, а также непосредственно финансировать гражданское общество.

Глава украинского офиса JICA отметил, что агентство стремится выявить пробелы в энергетическом секторе и максимально их восполнить, несмотря на бюджетные ограничения. Он подчеркнул важность развития энергетической отрасли и инфраструктуры и заверил, что эти направления будут изучены для дальнейшей поддержки.

Что известно о JICA

Японское агентство международного сотрудничества (JICA) – правительственная организация, осуществляющая официальную помощь по развитию (ODA) от правительства Японии. Основанное в 1974 году агентство работает в более чем 150 странах мира, в частности в Украине с 2014 года.

Основные направления JICA охватывают инфраструктурные проекты, энергетику, медицину, образование, экологию и развитие частного сектора.

В Украине агентство акцентирует внимание на восстановлении критической инфраструктуры, модернизации энергетики и повышении экономической устойчивости. JICA предоставляет финансирование через гранты, техническую помощь и льготные кредиты, активно сотрудничая с правительствами, международными организациями и бизнесом для реализации крупных проектов.

Ликвидация USAID

21 января 2025 года Трамп издал указ о приостановлении всех программ внешней помощи США на 90 дней, включая помощь через USAID. Украина, являвшаяся одним из основных получателей американской помощи через USAID, также пострадала от этого решения.

3 февраля была закрыта штаб-квартира USAID. Сотрудники получили указания остаться дома. В тот же день государственный секретарь США Марк Рубио объявил, что он исполняет обязанности директора Агентства по международному развитию (USAID). Перед этим украинский офис USAID получил приказ приостановить действие всех проектов в Украине и их финансирование. В списке не только антикоррупционные программы, но и образовательные и энергетические.

В частности, 28 февраля США приостановили программу восстановления энергетики Украины, финансировавшуюся через USAID.

В то же время президент Владимир Зеленский поручил чиновникам дать отчет о тех приостановленных программах американской поддержки USAID и пообещал, что часть из них профинансируется за государственный счет.